サウナ、ジャグジーと続いたなつこ（辰巳奈都子・38）とりゅうせい（桑田龍征・40）の濃厚なデートは、ついにベッドの上での「腕枕1分間見つめ合い」という衝撃の展開へとなだれ込んだ。

【映像】てんちむの“元カレ”が元トップグラドルとベッドイン（実際の映像）

4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

元トップグラドルの過去を持つなつこと、『通販の虎』のチャンネルを運営するグループ年商51億円のりゅうせい。またりゅうせいは、最近三崎優太（青汁王子）と結婚したタレント・YouTuberのてんちむとコラボやデート企画を多数行っており、りゅうせいは彼女を「推し」と公言、恋愛感情を匂わせるデート動画などから“付き合ってる”などの噂が飛び交うなど、注目を浴びた人物としても話題となっている。

ジャグジーでなつこに「おくすり」（ミッション）が処方されると、なつこは「マスト？」と動揺。そこには「不意打ちでバックハグしてみましょう」と書かれており、なつこが「だって胸とかめっちゃ当たるじゃん」と抵抗すると、りゅうせいは「初心者みたいなこと言ってるね」と茶化し、いい雰囲気になる2人。

そこではミッションは行わず“整い”スペースにあるベッドに行くと、今度はりゅうせいにおくすりが処方される。そこには「腕枕で1分間見つめ合いましょう」という、よりハードなミッションが書かれていた。りゅうせいが腕を差し出しなつこが恥ずかしそうに頭を乗せると、何度も笑いそうになってしまうなつこ。

ガードの固いなつこだが恥ずかしそうにりゅうせいを見つめると、2人の間にはドキドキする沈黙が流れ、緊張した空気が漂っていた。この一気に距離が縮まった2人の様子に、スタジオのアレン様は「アップで寄るとラブホにしか見えない！」と絶叫し、現場の生々しい空気に圧倒されていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。