"白髪を“活かしてる”だと！？【40・50代】が参考にしたい！「大人のこなれヘア」

白髪を隠すのではなく、デザインとして活かすカラーリングへとシフトしてみませんか？ ハイライトやカラーリングを工夫することで、白髪をオシャレになじませることが可能です。今回は、大人世代の魅力を引き立てるこなれヘアをご紹介します。

大人可愛いハイトーンショートボブ

コロンとした丸みのあるシルエットが目を惹く、ベージュ系のハイトーンショートボブです。白髪を明るいカラーとなじませることで、白髪がハイライトの役割を担い髪に明るさを添えています。赤みを抑えたカラーリングなのでハイトーンでも派手見えせず、上品かつ大人可愛い雰囲気に仕上がりました。

抜け感のあるベージュトーンのぱっつんボブ

明るめのベージュカラーで染め上げたパツっとボブ。ライン感の際立つカッチリめのボブに柔らかなベージュを合わせることで、若々しく優しい印象を与えています。カラーの明暗差が縦のラインを強調し、髪に奥行きもプラス。ベースをほんのり外へ流すことで、程よく抜け感も添えています。

ふんわり軽やかなグレージュロブ

トップを内側へ、ベースを外側へ巻くことでくびれを作ったレイヤー入りのロブスタイルです。脱白髪カラーとしてグレージュを採用し、白髪を程よく色づかせながら明暗の差で立体感を与えています。落ち着いたトーンの中で白髪をなじませたい人にぴったりのデザインです。

顔まわりのハイライトで魅せる艶やかボブ

まろやかなブラウンをベースに、ベージュの細かいハイライトを散らして白髪をカモフラージュしたスタイルです。顔まわりにハイライトを多めに配置することで、表情を明るく見せる工夫がされている様子。伸びてきた白髪を視覚的にぼかしながら、品よくオシャレを楽しみたい人にフィットしそうです。

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writer：内山友里