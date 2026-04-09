藤井風が自身のInstagramを更新。アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』（『コーチェラ』）出演を前に、現地での様子を公開し、注目を集めている。

【写真】藤井風、『コーチェラ』直前の真剣な横顔／ステージは生配信予定／インドで開催『Lollapalooza India』に出演した藤井

■藤井風、タンクトップ姿で歌う真剣な横顔も

藤井は「Coachella Mojave 4:30pm（PDT）」と、ステージの場所と時間を添えて写真を投稿。

1、2枚目は、道路沿いに掲示された出演告知の看板を収めたショットで、1枚目はパスポート写真を模したデザイン、2枚目は2025年9月にリリースしたアルバム『Prema』初回盤のジャケット写真が使用された。どちらも「Kaze」の部分には赤い丸が付けられ、「First Name」と手書き風の文字で名前をアピールしたものとなっている。

また、3枚目にはバンドメンバーとの練習風景を捉えたモノクロショットも。髪をひとつに結び、タンクトップに白いパンツ姿で歌う藤井の真剣な横顔が印象的だ。

最後は、4月12日（日本時間）のタイムテーブルの写真。自身の名前をハートマークで囲んでおり、本番を目前に控えた高揚感が伝わってくる。

昨年から海外フェスへの出演を重ねてきた藤井。今回の『コーチェラ』でどのようなパフォーマンスを見せるのか、SNSでは「楽しみすぎる！」「看板、車から降りて撮ったのかな？」「待ちきれない」「日本から見守ってます！」など、期待の声が寄せられている。

■藤井風の『コーチェラ』ステージは生配信でも視聴可能

なお、藤井が出演する『コーチェラ』のステージは、YouTubeの公式チャンネルにて生配信が予定されている。日本時間4月12日8時30分から配信予定で、現地に行けないファンもリアルタイムでパフォーマンスを楽しむことができる。

■インド開催『Lollapalooza India』に出演した藤井風