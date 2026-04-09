島崎和歌子、生放送でポロリ「私、いろいろと危ないんで」 『感謝祭』の“ブチギレ”名シーンいじられ大爆笑
タレントの島崎和歌子が9日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。自身が司会を務めたTBSの大型特番『オールスター感謝祭’26春』（後6：30）の一幕に言及する場面があった。
【写真】雨ニモマケズ…パンツ一丁で「ミニマラソン」を激走した小島よしお
4日に放送されたTBSの大型特番『オールスター感謝祭’26春』。今回も名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」が開催されたが、スタジオのパネラーにマラソンの参加希望者をクイズで募ったところ、「走りたい」が9人、「走りたくない」が77人という結果に。これに島崎は「ちょっと待ってください」とガチトーンで声を上げると、「一番の花形のイベントですよ。何年やっていると思っているんですか。冗談じゃないですよ！」と訴え、演説かのように出演者を一喝する姿が大きな反響を呼んでいた。
この日、『ぽかぽか』に木曜レギュラーとして普段どおり出演した島崎だったが、KEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）とのやり取りの中で「生放送。私、いろいろと危ないんで」と漏らし、MCのハライチ澤部佑から「ブチギレちゃうからね！」と感謝祭での名シーンを踏まえてツッコまれた。
さらに澤部は岩崎に「覚えといて、『赤坂5丁目ミニマラソン』だけは、参加するボタンを！」とアドバイス。これには島崎も体をのけぞらせて爆笑した。
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4日に放送されたTBSの大型特番『オールスター感謝祭’26春』。今回も名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」が開催されたが、スタジオのパネラーにマラソンの参加希望者をクイズで募ったところ、「走りたい」が9人、「走りたくない」が77人という結果に。これに島崎は「ちょっと待ってください」とガチトーンで声を上げると、「一番の花形のイベントですよ。何年やっていると思っているんですか。冗談じゃないですよ！」と訴え、演説かのように出演者を一喝する姿が大きな反響を呼んでいた。
さらに澤部は岩崎に「覚えといて、『赤坂5丁目ミニマラソン』だけは、参加するボタンを！」とアドバイス。これには島崎も体をのけぞらせて爆笑した。