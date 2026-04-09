真木あかりの12星座占い【4/9〜4/22】かに座は周囲の期待に応えられそう

牡羊座

魂レベルの熱意が胸にたぎるとき

ガツンと情熱が高まってくる暗示が出ています。それは「出そう」と思って出るようなやる気ではなく、魂レベルの突き抜けた熱意。「やらずにはいられない」「言わずにはいられない」などと勇ましい心境に至る人も多いでしょう。ただ、勢いで周りを圧倒するようなアプローチは続かないもの。あえて時間をかけ、じっくりと継続する姿勢を見せたほうが、長い目で見てメリットは大きいのかもしれません。17日の新月前後では、新たなスタートを切る予感も。

牡牛座

先々まで見通して戦略を練るとき

目先のことばかりでなく、中長期のプランニングや戦略立案に力を注いでみると有意義な日々となりそう。誰かに相談すれば他人軸で考えることになり、見切り発車で行動を起こせばエネルギーを分散させるだけなので、じっくりと熟考する時間を少し多めに持てると素敵です。後悔や失敗といった過去の心残りも、今となってはいい学びに変わっているでしょう。デリケートな時期だけに気疲れもしやすいので、休息をしっかり取り、乗り切っていきましょう。

双子座

軽やかさのなかにも覚悟と責任を持って

仲間や友人の先に立って行動を起こす、頼もしい星回り。発言力と行動力が高まるので、あなたを中心に新たな風が巻き起こることもあるでしょう。ただ、ここで起こす行動はどこまでも自由なようでいて、実際は「覚悟」や「責任」といったものを厳しく審査されているふしも。あなた自身、あえてそうしたアピールをしていくのも賢明な判断となりますが、「誰と手を組むか」は非常に大事です。同じレベルの責任感を持てる人を選び取っていきましょう。

蟹座

寄せられた期待に応えていけるはず

広げられるだけ広げた視野をぎゅっと絞り込むようにして、仕事や社会貢献など人や社会のために動くときです。肩書がついたり、人を束ねる役割を担ったりと、改めて気持ちが引き締まる人も多いでしょうか。プレッシャーはあっても、それは周囲から期待されている証し。あなたはあなたのスタイルで、ここまでの経験や学びを生かしていけたら100点満点。なお、小手先の対応で人の心は動きません。人と関わるときは、本気で相手にコミットしましょう。

獅子座

飛躍を目指す心が希望につながっていく

三日坊主を卒業し、長く続く努力をここからスタートさせる人は多そう。特に勉強したいテーマがある人は、「時間ができたら勉強」ではなく通勤時間を活用するなど、日常の習慣として勉強タイムを定着させるといいでしょう。海外旅行や留学、長期滞在など、遠方への移動の計画が持ち上がる人も。前向きに検討できるようであれば、ぜひ話を進めてみませんか。少し背伸びをした目標であっても、それを胸に抱くことが前向き意欲をかき立ててくれるはず。

乙女座

お金回りのことはここで整理すること

相続や保険、ローンなど家族のお金に関することでいろいろな動きがありそう。ひとりでは決められないことだけにさまざまな人に連絡を取る必要が出てくるのですが、わからないと保留にしていると、問題は雪だるま式に大きくなっていくことも。長年あいまいなままできたことも、今がベストなタイミングと思いひとつひとつ明らかにしていきましょう。家族のなかで、収入や家事の分担を再検討するのも今が最適。月の中旬には新体制で仕切り直していけます。

天秤座

大切にし合える人を選び取っていく

対人関係やパートナーシップ運に情熱と勢いが生まれます。責任やリスペクトの気持ちを示してくれない相手とは、そろそろ付き合い方を考える時期。「根はいい人だから」などと問題から目をそらすことなく、お互いに尊重し合える人を選び取っていきましょう。なお、16日から17日にかけて接点が生まれた人は今後、キーパーソンになる予感も。いい関係性を作れそうと感じるなら、マメに連絡を取ってお互いへの理解を深めることができると素敵です。

蠍座

自分も環境も「整える」意識を

日々のルーティンや仕事、家事などが一気に忙しくなってきそう。ひとつ用事を片付ければまた別の用事が舞い込んでくるといった状態で、なかなか気が休まりません。ダンドリや効率を重視して、周りの人の力を積極的に借りていきましょう。なお、健康面でもここがターニングポイント。やる気が高まる時期だけについ無理をしたくなりますが、そこをあえて「休むことを頑張る」に変えてみることも大事です。それでこそ、ポテンシャルを発揮できます。

射手座

好きなことに思い切り打ち込む時間を

やりたいことに全力投球できる、とても楽しい時期です。オン・オフのメリハリをしっかりつけさえすれば、ときには寝る間を惜しんででも何かに夢中になることも、生きる意欲につながっていくのではないでしょうか。ただ、そこからプロを目指したり、技術をお金に換えていったりすることを考えているなら、センスや楽しさだけでは通用しない予感も。ビジネスのやり方を調べたり、プロのクオリティに学んだりと、下準備に時間をかけるといいでしょう。

山羊座

問題はシンプルに初心を思い出して

「そもそも」に立ち返るときです。そもそも、何がいちばん大切だったのか。そもそも、誰が発端となってスタートしたことか。複雑に入り組んで全貌が見えなくなってしまった物事ほど、最初の段階に立ち返ってみるといいでしょう。今やるべきことはもちろん、やらなくていいことも明確に見えてくるはずです。自分がどうしたいのかわからなくなってしまった場合でも、まずは初心に返ること。4月のフレッシュな風が、そのお手伝いをしてくれるはずです。

水瓶座

ミラクルは日常のなかに眠っているはず

幸運のカギも、夢にアクセスするための手段も、頼もしい味方も「ここではないどこか」ではなく「すぐそば」にあるようです。人によっては、すでに自分の手のひらのなかにあるのかもしれません。大冒険よりも日常を生き、学び、すでにあるつながりを大切にしていきましょう。学生時代に勉強したことを学び直したいと考えている人は、今は最良のチャンス。わかりやすいテキストを買ってきたり、動画から学んだりと、楽しく続けられる方法を模索してみて。

魚座

アクティブに動き自分の価値を高めて

15日までは何事もスピード勝負。説明上手、プレゼン上手になるときですから自分の意見ややりたいことは積極的に人に話すといいでしょう。思わぬルートからオファーが来たり、人を紹介してもらえたりと、動くほどにチャンスが増えます。一方で、この時期に自分の価値やスキルなどがグラグラと揺さぶられる人は多いはず。これからの時代に通用するスキルを身に付けるなら、短期決戦に意味はなさそう。時間をかけて本質的な努力を重ねるプランを立てて。