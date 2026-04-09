横山裕、“イヤーな感じ”を褒められ複雑 村上信五のソロ仕事にOH！ノー！「政治家とかになるんじゃないかな」
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕、タレントの横澤夏子が、9日から放送されるアース製薬『アース OH!ノーマット』新CMにCMキャラクターとして出演する。横山と横澤が蚊を退治する “撃退成分”になりきり、蚊に対する不満を“イヤーな感じ”でコミカルに表現する姿が描かれる。
【動画】横山裕が“イヤーな感じ”で蚊を撃退する新ＣＭ
『アース OH!ノーマット』の特長である360°スリットから、蚊を駆除する撃退成分に扮した横山の顔がひょっこりと現れるカットから始まり「人の血をコソコソ吸いやがって」「なんで吸うねん」「それでええんか」「そういうとこやで」などと、蚊への率直な不満を“イヤーな感じ”たっぷりに次々と口にする。やがて、撃退成分の横山の顔が部屋中に広がり『アース OH!ノーマット』の撃退成分が空間全体に拡散。蚊を退治する様子を、コミカルに表現する。
最後は「たどり着いたのは、このカタチ。」というナレーションとともに、等身サイズの横山が製品を持ち上げ、「そういうコト！」と爽やかな笑顔で締めくくる。
さらに「撃退成分横山」篇と同じく、横澤バージョンも。「ちょっと蚊のみなさ〜ん？人の血を吸ってさ〜、良くないと思わな〜い？」と、独特な語り口で蚊に呼びかけ、“イヤーな感じ”を表現。続いて、「ホント良くない！」「良いわけがない！」などとセリフを畳みかけるとともに、撃退成分の横澤の顔が次々と部屋中に広がり、『アース OH!ノーマット』の撃退成分が空間全体に拡散。ユーモラスに蚊を退治していく。
最後は、「ノーマットを超えたノーマット。OH!ノーマット。」というナレーションとともに等身サイズの横澤が製品を持ち上げ、「コレは良い！」と自信たっぷりに紹介するシーンで幕を閉じる。
撮影では、ハウススタジオに爽やかなグリーンのシャツをまとった横山が登場。撮影はラストカットからスタートし、監督と入念な打ち合わせを行いながら進められた。その後、首元まで覆う緑の合成用衣装に着替えた横山は、蚊に対する不満を全力でカメラにぶつける。コロコロと表情を変え、“イヤーな感じ”を表現する引き出しの多さに、現場では好評の声があがった。横山は「褒められると複雑ですね（笑）」と冗談めかして返答するなど、終始和やかに撮影が進行した。
■横山裕インタビュー
――撮影を終えての感想をお願いいたします。
蚊に嫌なことを言うという設定で、めちゃくちゃ嫌なことを言っていたんですけど、スタッフさんに「めちゃくちゃいいですね！」って褒められて。「表情がいいです」とか言われると、「俺、普段そんな感じに見えてんのかな？」とか、ちょっと複雑な気持ちにもなりました（笑）。でも、皆さんが「良い」と言っていただいたので、今はうれしいなと思っております。
――本編では蚊を見事に退治した横山さんでしたが、これまで蚊に困ったエピソードや、普段されている蚊の対策を教えてください。
僕、バーベキューをよくするんですけど、山の蚊ってめちゃくちゃ強いんすよ。だから、刺された跡が都内の蚊と全然違うなっていつも思いますね。やっぱり、夜のあの蚊の鳴き声「ぷーん」って。あれで寝られなくなるというか、本当にストレスですよね。みんなが通るとこですよね、何度自分の顔叩いたか…。ぜひとも『アース OH!ノーマット』で対策をしていただきたいです。
―ー 『アース OH!ノーマット』には電源不要、置くだけでしっかり蚊に効くという効果があり、そのことを「OH！ノー！」という驚きをネーミングで表現しています。製品名にちなみ、「OH！ ノー！」と驚くような出来事はありましたか？
メンバーの話になっちゃいますけど、うちの村上（信五）が大学の講演に行ってました。どんなお仕事をしてんねや、っていう。なんかもう僕の知らない域に行き出しているんで、次のフェーズに入りだしたなって。後々に彼、政治家とかになるんじゃないかなって僕ちょっと思ってるんで。「OH！ ノー！」って思いました。
――1984年の誕生以来、「アースノーマット」シリーズはさまざまな進化を遂げてきました。デビュー以降、横山さんご自身やグループが「進化・成長した」と感じる点を教えてください。
やっぱり僕ら、デビューシングルが演歌だったんですよ。それから20数年経ちましたけど、今もバンドでギターを持ったりして歌っているので、人生何があるかわからないなと思いますよね。それこそデビューシングルが『浪花いろは節』という曲なんですけど、レコーディングに行ったときに、まず僕、手拍子から始まりました。歌わせてもらえなかったという。「ヨコ、手拍子からやってもらえる？」「おー！いいね！」って（笑）。誰でもできるやんって思いつつ、そんなほろ苦い記憶がありますけど、そこからメンバー5人のバンドで曲を出せているのが、うれしいなと思います。
――CMをご覧になる皆さまへ、メッセージをお願いいたします。
蚊にイヤーなことを言い続けるという新しくてユニークなCMができました。僕の表情にも注目していただけるとうれしいです。蚊のストレスは地味ですが確実にありますので、ぜひともそんなときは『アース OH!ノーマット』を置いていただいて、対策していただければなと思いますので、よろしくお願いします。
【動画】横山裕が“イヤーな感じ”で蚊を撃退する新ＣＭ
『アース OH!ノーマット』の特長である360°スリットから、蚊を駆除する撃退成分に扮した横山の顔がひょっこりと現れるカットから始まり「人の血をコソコソ吸いやがって」「なんで吸うねん」「それでええんか」「そういうとこやで」などと、蚊への率直な不満を“イヤーな感じ”たっぷりに次々と口にする。やがて、撃退成分の横山の顔が部屋中に広がり『アース OH!ノーマット』の撃退成分が空間全体に拡散。蚊を退治する様子を、コミカルに表現する。
さらに「撃退成分横山」篇と同じく、横澤バージョンも。「ちょっと蚊のみなさ〜ん？人の血を吸ってさ〜、良くないと思わな〜い？」と、独特な語り口で蚊に呼びかけ、“イヤーな感じ”を表現。続いて、「ホント良くない！」「良いわけがない！」などとセリフを畳みかけるとともに、撃退成分の横澤の顔が次々と部屋中に広がり、『アース OH!ノーマット』の撃退成分が空間全体に拡散。ユーモラスに蚊を退治していく。
最後は、「ノーマットを超えたノーマット。OH!ノーマット。」というナレーションとともに等身サイズの横澤が製品を持ち上げ、「コレは良い！」と自信たっぷりに紹介するシーンで幕を閉じる。
撮影では、ハウススタジオに爽やかなグリーンのシャツをまとった横山が登場。撮影はラストカットからスタートし、監督と入念な打ち合わせを行いながら進められた。その後、首元まで覆う緑の合成用衣装に着替えた横山は、蚊に対する不満を全力でカメラにぶつける。コロコロと表情を変え、“イヤーな感じ”を表現する引き出しの多さに、現場では好評の声があがった。横山は「褒められると複雑ですね（笑）」と冗談めかして返答するなど、終始和やかに撮影が進行した。
■横山裕インタビュー
――撮影を終えての感想をお願いいたします。
蚊に嫌なことを言うという設定で、めちゃくちゃ嫌なことを言っていたんですけど、スタッフさんに「めちゃくちゃいいですね！」って褒められて。「表情がいいです」とか言われると、「俺、普段そんな感じに見えてんのかな？」とか、ちょっと複雑な気持ちにもなりました（笑）。でも、皆さんが「良い」と言っていただいたので、今はうれしいなと思っております。
――本編では蚊を見事に退治した横山さんでしたが、これまで蚊に困ったエピソードや、普段されている蚊の対策を教えてください。
僕、バーベキューをよくするんですけど、山の蚊ってめちゃくちゃ強いんすよ。だから、刺された跡が都内の蚊と全然違うなっていつも思いますね。やっぱり、夜のあの蚊の鳴き声「ぷーん」って。あれで寝られなくなるというか、本当にストレスですよね。みんなが通るとこですよね、何度自分の顔叩いたか…。ぜひとも『アース OH!ノーマット』で対策をしていただきたいです。
―ー 『アース OH!ノーマット』には電源不要、置くだけでしっかり蚊に効くという効果があり、そのことを「OH！ノー！」という驚きをネーミングで表現しています。製品名にちなみ、「OH！ ノー！」と驚くような出来事はありましたか？
メンバーの話になっちゃいますけど、うちの村上（信五）が大学の講演に行ってました。どんなお仕事をしてんねや、っていう。なんかもう僕の知らない域に行き出しているんで、次のフェーズに入りだしたなって。後々に彼、政治家とかになるんじゃないかなって僕ちょっと思ってるんで。「OH！ ノー！」って思いました。
――1984年の誕生以来、「アースノーマット」シリーズはさまざまな進化を遂げてきました。デビュー以降、横山さんご自身やグループが「進化・成長した」と感じる点を教えてください。
やっぱり僕ら、デビューシングルが演歌だったんですよ。それから20数年経ちましたけど、今もバンドでギターを持ったりして歌っているので、人生何があるかわからないなと思いますよね。それこそデビューシングルが『浪花いろは節』という曲なんですけど、レコーディングに行ったときに、まず僕、手拍子から始まりました。歌わせてもらえなかったという。「ヨコ、手拍子からやってもらえる？」「おー！いいね！」って（笑）。誰でもできるやんって思いつつ、そんなほろ苦い記憶がありますけど、そこからメンバー5人のバンドで曲を出せているのが、うれしいなと思います。
――CMをご覧になる皆さまへ、メッセージをお願いいたします。
蚊にイヤーなことを言い続けるという新しくてユニークなCMができました。僕の表情にも注目していただけるとうれしいです。蚊のストレスは地味ですが確実にありますので、ぜひともそんなときは『アース OH!ノーマット』を置いていただいて、対策していただければなと思いますので、よろしくお願いします。