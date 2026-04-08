「レース着こなせる自信ない、、」→ 諦めないで！【ハニーズ】40・50代に似合う「洗練トップス」

一点投入でコーデが華やぐレースアイテム。甘めのデザインが苦手なミドル世代は、今回紹介する「洗練トップス」をチェックしてみて。【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、大人に似合うデザインをピックアップしました。

1枚でコーデが春めくレイヤード風トップス

【GLACIER lusso】「7分袖レースレイヤードトップス」\2,980（税込）

レースが苦手なミドル世代も気負わず着やすい、裾レーストップス。レイヤード風デザインを1枚で楽しめるのは嬉しいところ。腰回りを隠してくれる着丈も安心感があります。レーヨン混のきれいめ素材も上品な印象。ボトムスはテーパードパンツやナロースカートなどを合わせると、すっきり好バランスに見えそうです。

セレモニーにも◎ 華やか総レーストップス

【GLACIER lusso】「8分袖レーストップス」\4,980（税込）

休日のお出かけからセレモニーまで着られそうな、甘さと上品さを備えた総レーストップス。裾がスカラップデザインになっているため、タックアウトでもサマ見えが狙えます。襟ぐりのストレッチレースがさりげないポイント。フレアスカートでフェミニンに、ジーンズでテイストMIXなコーデを楽しむのも◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M