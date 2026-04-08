山形県南陽市の烏帽子山公園では赤湯温泉桜まつりが行われています。今の公園の魅力を取材しました！

【写真を見る】見上げれば桜、見下ろせば桜 桜の名所・烏帽子山公園 今の公園の魅力とは？ 楽しめる桜は約25種類！（山形・南陽市）

山全体がピンク色に染まる、南陽市の烏帽子山公園。楽しめる桜は、およそ２５種類。烏帽子山千本桜とも呼ばれ、全国的にも珍しいエドヒガンの群生地です。

きょうは、烏帽子山の桜を知り尽くす櫻井義大さんと公園を散策しました！

櫻井義大さん「ちょうどこの辺からは飯豊連峰がご覧いただけます」

大塚美咲アナウンサー「圧巻ですね、飯豊連峰と桜のコラボレーション！」

櫻井義大さん「ベストショットを狙える場所ですね」

大塚美咲アナウンサー「白い飯豊連峰にピンク色の桜がかかっていて、絵になりますね」

櫻井義大さん「最高ですねここは」

■見上げれば桜。見下ろせば桜。

歩を進めると…

櫻井義大さん「ここの公園の一つの名物にもなっています、西山のエドヒガンですね」

大塚アナウンサー「すごく貫禄のある木ですね」

東屋を囲む、樹齢１００年以上のエドヒガンです。

大塚アナウンサー「近くから見る桜もきれいですね。目線の高さまで枝が降りていて。青空に映えますね」

見上げれば桜。見下ろせば桜。これが、烏帽子山公園の魅力です。

大塚美咲アナウンサー「いや～きれいですね、南陽の街並みを一望しながら。絵画の中に入り込んだような景色ですね」

■そして、目玉は！

大塚アナウンサー「あ！立派な鳥居が見えてきました」

櫻井義大さん「烏帽子山八幡宮の名物の大鳥居になります」

大塚美咲アナウンサー「どっしりと構えた迫力のある鳥居と枝垂桜の共演。素晴らしいですね」

夜にはライトアップされる大鳥居の桜。今年は、ＬＥＤライトを導入し街中からも夜桜が楽しめるそうです。

また、栃木県の猿回しも登場！かわいらしい芸が見られますよ。

赤湯温泉桜まつりは、今月いっぱい行われています。