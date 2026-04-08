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思春期の子育てアドバイザーが解説。子供が心を閉ざす家庭の共通点と、本音を引き出す「3つの具体策」

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思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」で、子どもが親に本音を話さなくなる問題について解説する動画を公開した。「別に」「普通」としか言わず、学校での出来事を話さなくなった子どもに対し、親が取るべき具体的な対応法を3つのポイントで紹介している。



動画ではまず、子どもが嫌がっているのに無理に話を聞き出そうとすることは「過干渉」であり、避けるべきだと指摘する。このような行動を続けると、親子の信頼関係を示す「愛情バロメーター」が下がり、関係が悪化する原因になるという。



その上で、道山氏は本音を話してもらうための具体的な対策を提案。一つ目は「困ったときに話してもらえる状態を作っておく」こと。親がリビングで過ごす時間を増やして物理的に相談しやすい環境を整えたり、普段から笑顔でいることで話しかけやすい雰囲気を作ったりすることが重要だという。また、子どもから話しかけてきた際は、助言や否定をせず、まずはひたすら聞く姿勢が求められるとした。



二つ目は、「共通の話題を作ること」。会話が盛り上がらない根本的な原因は、親子間に共通の話題がないからだと分析。これを解決するためには、親が子どもの好きなスポーツ、アニメ、ゲームなどを「勉強して作るしかない」と断言。子どもの趣味に関心を持ち、知識を深める努力が会話のきっかけを生むという。



最後に、ママ友・パパ友のコミュニティを築くことも有効な手段として挙げた。子ども本人から直接話が聞けなくても、他の保護者との交流を通じて間接的に子どもの様子を知ることができるからだ。PTAの集まりや地域のイベントなどに積極的に参加し、情報交換できる関係を作っておくことが、子どもの変化に気づく上で役立つだろう。