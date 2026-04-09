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美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【資本論】マルクス主義と日本共産党について私の意見を話します」を公開した。一部で再注目されるマルクス主義や日本共産党に対し、歴史的な背景や経済構造の観点から「多くの矛盾を抱えている」と自身の見解を語った。



動画冒頭で高須氏は、現代の資本主義社会における格差拡大を背景に、マルクス主義を支持する声が一部で上がっている現状に言及。「資本主義が絶対正義なのかというと、そうでもない」と理解を示しつつも、マルクス主義自体は矛盾が多いと指摘し、現代社会には適合しないとのスタンスを明確にした。



続いて高須氏は、過去の歴史を振り返り、ソ連の誕生や日本共産党の成り立ちについて解説。共産主義が前提とする計画経済について、「国が生産の方向性を全部決める」仕組みは極めて非効率であり、結果的に「どれだけ働いても給料は変わらない」ため、労働者のモチベーション低下や国家の衰退を招くと指摘した。また、過去の暴力的な闘争の歴史や、現在の綱領に掲げられている天皇制の廃止や日米同盟の解消といった目標に対し、政権を握った際の危険性に警鐘を鳴らした。



動画の終盤、高須氏は資本主義にもバグがあることを認めつつ、競争して良いものを作って、という社会ではないと、国家全体が衰退していくと主張。最後には、累進課税の強化に言及し、格差是正の必要性に触れるとともに、資本主義と社会保障を組み合わせた「ハイブリッド型」で運営していくのが望ましいとの考えを示して動画を締めくくった。