松本明子、溺愛する息子に彼女が… 番組で初告白され魂抜ける 事実はこれだけで終わらず「ええーーーーーー」
タレントの松本明子（60）が、7日放送の日本テレビ系『踊る!さんま御殿!!』（後7:00〜）に出演。溺愛する息子から彼女がいることを伝えられ、言葉を失う場面があった。
【写真】「ええーーー」彼女がいることを明かされた松本明子と息子の平井龍聖氏
今回は、「最強2世ガチ親子参観」として、芸能人の子どもが出演した。松本の息子として会社員の平井龍聖氏がスタジオでトークを繰り広げた。
平井氏は結婚の話題で「結婚はしてないんですけど、彼女は今いまして」と答えると、収録を裏で見守っていた松本が真顔になった。「ポロっと言いましたね」という松本は初耳だった様子で驚きを隠せなかった。
その後、スタジオに登場した松本は彼女の存在について「なんとなくいたような気もするけど、いるんですか」と息子に質問。息子から「いますよ」と返事があり、魂が抜けたような表情になった。
さらに息子が「僕の彼女と母がめちゃくちゃ仲がいいんです」と明かすと、「あの子？」と松本。息子は「あの子」と答えた。
お相手は大学時代の同じサークルの人だという。その後、息子は「もう一個だけ告白なんですけど、今、彼女と同棲してます」と告げられると、松本は「ええーーーーーー」と絶叫。顔から表情が消えた。息子からの告白に「さんま御殿怖いっすねー」と話していた。
【写真】「ええーーー」彼女がいることを明かされた松本明子と息子の平井龍聖氏
今回は、「最強2世ガチ親子参観」として、芸能人の子どもが出演した。松本の息子として会社員の平井龍聖氏がスタジオでトークを繰り広げた。
平井氏は結婚の話題で「結婚はしてないんですけど、彼女は今いまして」と答えると、収録を裏で見守っていた松本が真顔になった。「ポロっと言いましたね」という松本は初耳だった様子で驚きを隠せなかった。
さらに息子が「僕の彼女と母がめちゃくちゃ仲がいいんです」と明かすと、「あの子？」と松本。息子は「あの子」と答えた。
お相手は大学時代の同じサークルの人だという。その後、息子は「もう一個だけ告白なんですけど、今、彼女と同棲してます」と告げられると、松本は「ええーーーーーー」と絶叫。顔から表情が消えた。息子からの告白に「さんま御殿怖いっすねー」と話していた。