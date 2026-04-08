「紙幣」と「硬貨」は発行元が違う！日本銀行以外のお金の発行元とは？【経済とお金の話】

「紙幣」と「硬貨」は発行元が違う！日本銀行以外のお金の発行元とは

お金はどう生まれ、なぜ総量が増えていくのか？

貨幣には「紙幣」と「硬貨」の２種類があり、前者は日本の中央銀行である日本銀行が発行し（日銀券）、後者は日本政府が発行します。「紙幣」は軽いので、持ち運びに便利ですが、わずか数年で、汚損・破損しやすく、一方「硬貨」は頑丈ですが重いので、両者は補い合う関係です。

貨幣がない時代は物々交換が主で、交換したいモノが一致しないなどの不便を強いられ、米や塩、金属が代替するうちに、やがて金・銀・銅を中心に「硬貨」が生まれます。（６８３年「富本銭」）。硬貨が流通するのは

12世紀以降鎌倉時代からです。

次いで紙幣が生まれるのは江戸時代からですが、幕藩体制での藩札を経て、明治維新後の統一通貨「円」を単位とする紙幣が登場します。この時紙幣が、ただの紙切れでないことの信用補完で、「金本位制」（同価値の金貨と交換できる）が導入され、やがて二度の世界大戦を経て、各国とも中銀による現在の「管理通貨制度」へと移行しました。ところで、２０２１年６月時点の紙幣の実際の発行残高は約１２１兆円です。

しかし、日銀が世の中に供給するお金の量は、同時点で６４８兆円です（マネタリーベース＝「日銀券発行高」＋「貨幣流通高」＋「日銀当座預金残高」）。さらに金融機関から世の中に供給されるお金の総量（マネーストック）は、それぞれ金融商品の違いで、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、広義流動性の４つに分かれ、広義流動性では約２０００兆円にも及びます。

世の中のお金の総量が、紙幣の発行残高以上に膨らむのは、「信用創造」というお金特有の働きです。左図の通り、銀行が預金と貸出を繰り返すことでお金の総量は増えていくのです。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話