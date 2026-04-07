名古屋で行われている嵐のライブ。あす8日が最終日ですが、きのうの盛り上がりを取材しました。

【写真を見る】嵐ラストツアー バンテリンドーム ナゴヤに集まったファンたち…｢ファン歴30年｣｢チケットないが“嵐つながり”の友だちに会いに｣｢嵐がきっかけで日本に留学｣

（松本道弥アナウンサー バンテリンドーム ナゴヤ 名古屋・東区 4月6日）

「嵐のライブツアーが始まるということで、 全国各地から大勢のファンがここ名古屋に集まっています。 大にぎわいです！」



午後4時の開場にも関わらず、 バンテリンドーム周辺には午前中から多くのファンが詰めかけていました。

最寄りのナゴヤドーム前矢田駅からドームに向かう人たちの混雑も。



（松本）

「川の流れのように一直線にバンテリンドーム ナゴヤへと向かってきます」

さらにグッズ売り場にも長蛇の列が…。



5月末にグループとしての活動を終了する嵐。ファンの人たちはどんな思いで ラストツアーを迎えたんでしょうか？

ファン歴30年「バックダンサー時代から櫻井翔さん推し!」

ある女性が持っていたのは…まだあどけない表情の桜井翔さんのうちわ。



（岐阜から）

「キンキキッズさんのライブに行って、 後ろで踊っている方の魅力を感じ、好きになった」

嵐としてデビューする前、バックダンサー時代から櫻井翔さん推し!!!ファン歴30年だそう！



（岐阜から）

｢この帽子は、翔君の昔のライブ『THE SHOW』のグッズ。何を持っていけばいいんだという心理になったので、全身で作ってきました」



手作りの応援グッズを全身に身に着け、気合いは十分！

これまでに作った衣装は10着以上!

一方、この服は一体…？

（神奈川から）

Ｑ.今着ているのは？

「2013年のアラフェスのオープニング衣装です。嵐さんが着たものと同じものをているのと同じものを真似して作っています。大野智さんのパターンと二宮和也さんのパターンです」

Ｑ.服飾関係の方？

「いいえ全く！独学で作っています」

独学でこのクオリティー。これまでに作った衣装は、なんと10着以上!!



（神奈川から）

「ライブ行って衣装を見ると『今度アレ作りたいな』というのがあって。作ってきてライブに来ると、友達が集まってきてくれて、みんなで写真撮ってワイワイするのが楽しくて…キャーこんにちは!!」

撮影中にも友だちに遭遇。続々と嵐つながりのお友だちが。久々の再会に盛り上がるファンたち。 しかしこの女性からは衝撃の言葉が…

チケットないのに神奈川県からはるばる名古屋まで

（女性）

「今回のツアーは1人1回しか入れないので、会場の周りに来て遊んでいるだけです」



なんと6日の公演のチケットは持っていないのに、神奈川県からはるばる名古屋までやってきたというんです。

（神奈川から）

「嵐のコンサートに入るんだけど、そこで会うお友達との交流もひっくるめて自分にとって“嵐のツアー”だったので、嵐さんが繋げてくれた友達がいっぱいいるんで、最後の同窓会みたいな」

青森からの男性ファン「櫻井君があおりをやってくれる…」

もっと遠くから名古屋にやってきたという男性にも出会いました。



（青森から）

「青森からライブ参戦。飛行機で来た。ちょっと暑すぎる。（青森は）まだ朝は息が白かった」



この男性が楽しみにしているのが…



（青森から）

「櫻井君があおりをやってくれる『男性陣、調子はどうだ～』と。黄色い声ではなく“茶色い声”っていうか…『ウォー』っと。その中の一人として全力で頑張る」

さらに嵐のファンは日本国内にとどまらず…



（中国出身）

Ｑ.どちらから？

「中国から来ました。嵐を見て日本語を勉強して、今は日本に留学しています」



なんと嵐が好きすぎて日本に留学中。



（中国出身）

「嵐のおかげで自分の人生、日本に来たのもそうですし、いろんな経験をできるのが、すごくありがたい」

“あるお菓子”を握りしめて発券

続いてお菓子を手に写真を撮っている2人組の姿が…。



（大阪と富山から）

「良席祈願している。BIGカツを握りしめてチケットを発券すると、良い席が出るっていう迷信があって」



嵐のライブは入場ゲートで初めて自分の席が指定されるシステム。 実はファンの間では、このBIGカツを手に入場すると「良い席が当たる！」と言われているそうで…



（大阪と富山から）

「すがれるものにはすがりたい」

そしてひときわ目を引く、全身緑色の女性。



（岐阜から）

「相葉君の色が緑だから『大好きだよ』って気持ちで」



よく見ると、髪の毛・エクステやネイル、まつ毛にもメンバー５人のイメージカラーが施されていました。

（岐阜から）

「こんなに気合入れて『楽しみにしていたよ』っていう気持ちが伝わってくれたらうれしい」



どのファンからも、嵐へのあふれる思いが伝わってきました。