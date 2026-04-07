京都府南丹市で市立園部小６年の安達結希（ゆき）君（１１）が登校中に行方不明になっていることについて、園部小が６日夜、保護者説明会を開いた。

南丹市教育委員会によると、学校側は行方不明当日の経緯や今後の安全対策を説明したという。

市教委によると、説明会には新６年生の保護者約５０人のほか、オンラインで４０家庭以上が参加した。学校側は、安達君が行方不明になった日に親への連絡が遅れたとして謝罪し、今後は府警や市教委と連携し、登下校時の見守り態勢を強化することを伝えたという。

府警や学校などによると、安達君は５年生だった３月２３日午前８時頃、学校の約２００メートル手前で家族の車を降りたが、学校で約３０分後にあった健康観察の際に姿がなく、担任が不在に気づいた。この日は卒業式だったこともあり、安達君の母親に欠席かどうかを確認する連絡を入れたのは午前１１時５０分頃だったという。

安達君が行方不明になってから６日で２週間。府警は延べ約６４０人で捜索したが、有力な手がかりはつかめていない。安達君は身長１メートル３４でやせ形、黒色の短髪。黄色の帽子をかぶり、「８４」と記載された灰色トレーナーとベージュ色のズボンを着用していた。情報提供は府警南丹署（０７７１・６２・０１１０）へ。