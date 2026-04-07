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公認会計士で税理士の市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、「経営者は必ず見てください。成功するための秘訣を特別に教えます。」と題した動画を公開した。これまで延べ1万社以上の黒字経営を指導してきた経験から、年商をスケールし続ける経営者に共通する「7つの特徴」について解説している。



市ノ澤氏は冒頭で、規模を拡大し続けられる経営者と、一定の年商で停滞してしまう経営者には、明確な行動やマインドセットの違いがあると語る。その特徴の1つ目として「行動が早い」ことを挙げ、無駄なことをいつまでも考えず、即断・即決・即行動ができるかどうかが鍵になると説明した。



続けて、2つ目の特徴である「無駄が少ない」点について言及。スティーブ・ジョブズを例に挙げ、「毎日同じ服を着ることは、無駄がないの最骨頂」と表現し、成功する経営者は時間の価値を極めて重要視していると述べた。さらに3つ目の特徴として「めっちゃ働く」ことを指摘。お金やFIRE（早期リタイア）のためではなく、純粋に面白いこと、やりたいことだからこそ四六時中仕事に向き合っているという。



また、4つ目として「数字に強い」点も強調。経営陣に数字のプロがいるだけでなく、経営者自身も計算が早いことが多いと語った。5つ目には「意思を持った経営をしている」ことを挙げ、月へ向かうロケットに例えながら、「成り行きではなく、明確な目標を見据えて手段を選んでいる」と解説した。6つ目の「明るい・面白い」という人間的魅力に加え、最後に7つ目として「結果を重視している」点を提示。頑張りというプロセスではなく、シビアに結果を評価することが組織の成長に不可欠だと断言した。



動画の結びで市ノ澤氏は、「でかいことを成し遂げたいと思っているのなら、裏技や楽する方法なんてないことを受け入れろ」という言葉を贈った。経営に近道はなく、実践と改善を繰り返すことこそが、会社を成長させ続ける唯一の道であることがわかる内容となっている。