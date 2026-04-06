＜義実家での同居＞家でひらがなを教えていると義両親が机を叩いて怒鳴ってくる…怖っ！！
お子さんが小学生になると、園児時代とはやることがガラッと変わり、勉強が中心の生活になります。「うちの子は勉強についていけるのだろうか……」と心配になるママも多いのではないでしょうか。今回ママスタコミュニティには悩みを抱えるママから、こんな投稿がありました。
『本屋でワークを見て、読み書きができる状態で入学させないとまずいと分かりました。でも同居の義両親は、私が子どもに読み書きを教えていると、机や椅子を叩いて威嚇してきます。義両親は、「あいうえおから丁寧に教えるのが義務教育！ 入学前から教えるな！ それより早寝早起き、好き嫌いなくご飯を食べることが重要」という言い分で、怒鳴ってきます』
義両親が言うように学校では1から教えてくれる。とはいえ……
『ご近所の2、3年生の保護者に聞くのが確実だよ。うちの子の頃は「ヘタに園でひらがなを覚えると、学校の授業中に暇で立ち歩いたりするから教えないんです」と園で言われたよ』
投稿者さんのお子さんが通う園でもひらがなの授業はなかったそうです。それでも、お子さんはすでに「あいうえお」は書けて、手こずっている促音（小さい「っ」）を教えていたとのこと。
『うちは入学説明会のときに「ひらがなは入学したらきちんと教えます。それより基本的な生活習慣の徹底をお願いします」って学校から言われたよ。とはいえ、うちの子も含め、ひらがなの読み書きはできている子ばかりだったな』
今回、「学校では1から教えると言われたけれど、入学の時点ですでに読み書きできている子が多かった」というコメントが少なくありませんでした。ほかにも「ひらがな、カタカナ、簡単な計算、時計はできて当たり前レベルで軽くしか授業をしない。名前が読めるくらいだと子どもが苦労すると思う」というママからの経験談もありました。投稿者さんが考えている通り、ある程度読み書きができた方が入学後スムーズかもしれませんね。
読み書き以前に、同居の義両親が野蛮…
『物にあたって「威嚇」するような人たちと一緒に暮らしていて子どもに悪影響な気がする。びくびくして、人の顔色をうかがうような子にならない？ 事情はあるんだろうけど別居した方がいいよ』
『旦那さんに言って同居を解消すべき。読み書きがどうこうじゃなくて、義両親はこれからも思い通りにならないと大きな音を立てて威嚇するでしょ？ 子どもには絶対によくない影響だから』
今回目立ったのは、義両親の行動によるお子さんへの影響を心配するママたちの声でした。怒鳴られる、物を叩いて威嚇されるのは大人でも恐怖心を感じますよね。また同居中に義母に怒鳴られ続けたことで鬱病になったママからは、「お子さんが鬱病になったら可哀想だから、威嚇されるなら早く同居を解消しなね」というアドバイスも寄せられました。
義両親の威嚇攻撃。対策は…？
威嚇行為をされないような行動を取る
『「ムリに教えていませんよ」って雰囲気を出したら？』
『絵本を一緒に音読したらどうかな？ 「ただ絵本を読んでいるだけです」って』
『そこそこ書けるようだから、あとは入学後でいいと思う。せっかく学校に入って「勉強って楽しいな」と思うかもしれないのに。わざわざ威嚇される行動はしなくていいよ』
もし義両親が「ムリやり投稿者さんが勉強を教えている」と認識しているのであれば、その誤解を解くのが先決かもしれません。また、威嚇されるのは悪影響と考えて、1度様子を見てはとのアドバイスも複数ありました。
旦那さんと相談して
『「今、お勉強しているので」と静かにしてもらうように促す。「そんなことより」と言われたら「本人が好奇心で勉強したいと思っているなら私はいいと思います。ここまで言っても騒音を立てられてしまうなら、旦那と相談します」と言う』
『今の小学校はこういう感じと説明しても理解してもらえないなら、旦那を召喚する。「孫が入学後に苦労してもいいんですね？」とも言うかな』
義両親に事情を説明しても理解してもらえないようであれば、旦那さんに相談してみてはいかがでしょうか。今後、教育に対する価値観の違いがさらに大きくなる可能性もあります。必要があれば先を見越して同居を解消するのもひとつの選択肢なのかもしれません。
勉強を教えていると威嚇してくる義両親に関する今回の投稿。ひらがなの問題よりも、威嚇されることの方が気になったママが少なくありませんでした。もし入学後も家庭学習について義両親が同じような態度を取るようであれば、お子さんのために早めの対応をする必要がありそうです。