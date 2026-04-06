窪塚洋介＆亀梨和也ら『外道の歌』キャスト7人が集結 全員であのちゃん風にキャラ変？
窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TV オリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月9日配信スタート）完成披露試写会が6日、都内で行われ、主演の2人のほか、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、あの、白石晃士監督が登壇した。
【写真】ヤバすぎる…！客席後方から登場した窪塚洋介＆亀梨和也
キャストは客席後方の扉から登場。集まったファンの間を笑顔で手を振りながらステージに登壇した。冒頭のあいさつでは、窪塚が「こんばんは！」とまさかの高音の第一声で驚かせ、あいさつしながらまさにカモ風の低音にチューニングし笑いを誘った。続く亀梨も窪塚にならってノリノリで高い声であいさつ。流れが作られてしまったことを察した窪塚が「やめなさい！悪い慣習みたいになっちゃうよ！」と亀梨にツッコむと、「やってもらいますよ、ポテンシャルはあるので！」とニヤリ。
その後キャスト陣が次々まるでキャラ変のような高い声でのあいさつを続けていき、あのちゃんの番になると、あのちゃんが満を持して声を発したが、少し高いがほとんどいつもの声色に。オチがついて笑いが起こる中、窪塚が「全員ここへの振り？」、亀梨が「あのちゃんに合わせたってこと…」と笑いをこぼしながらつぶやいた。後のトークの中でアクションをほめられたあのが「ありがとうございます」と返すと、亀梨が「あのちゃん、（さっきの流れは）やめていいんだよ」と笑顔でツッコミ、さらに笑いをとる一幕も。
イベントでは、劇中の雰囲気を思わせない和気あいあいとしたムードで笑いあふれるトークを展開した登壇陣。最後のあいさつで、亀梨は「なかなか進め方の角度っていうのは難しい側面もあるかもしれませんが」としつつ、「ドラマ上はフィクションですが、日常と隣り合わせであることを我々を含めてなにか感じてもらえたら」とまっすぐにメッセージ。
窪塚は「初めてバディものに参加させていただいて、それがかめちゃんで良かったなと思います。仕事のときのバディと、カメラが回っていないオフのときのバディ感が波長が会う相手とシーズン1、2をやることができて、シーズンの可能性も出てきた」と期待をふくらませた。
同ドラマは、SNS関連動画総再生数4,500万回越えのドラマ「外道の歌」シリーズ第2弾。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）だが、その正体は被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。被害者に代わり、無法者たちに制裁を加えるクライムサスペンスドラマとなっている。
MCは荘口彰久が務めた。
【写真】ヤバすぎる…！客席後方から登場した窪塚洋介＆亀梨和也
キャストは客席後方の扉から登場。集まったファンの間を笑顔で手を振りながらステージに登壇した。冒頭のあいさつでは、窪塚が「こんばんは！」とまさかの高音の第一声で驚かせ、あいさつしながらまさにカモ風の低音にチューニングし笑いを誘った。続く亀梨も窪塚にならってノリノリで高い声であいさつ。流れが作られてしまったことを察した窪塚が「やめなさい！悪い慣習みたいになっちゃうよ！」と亀梨にツッコむと、「やってもらいますよ、ポテンシャルはあるので！」とニヤリ。
イベントでは、劇中の雰囲気を思わせない和気あいあいとしたムードで笑いあふれるトークを展開した登壇陣。最後のあいさつで、亀梨は「なかなか進め方の角度っていうのは難しい側面もあるかもしれませんが」としつつ、「ドラマ上はフィクションですが、日常と隣り合わせであることを我々を含めてなにか感じてもらえたら」とまっすぐにメッセージ。
窪塚は「初めてバディものに参加させていただいて、それがかめちゃんで良かったなと思います。仕事のときのバディと、カメラが回っていないオフのときのバディ感が波長が会う相手とシーズン1、2をやることができて、シーズンの可能性も出てきた」と期待をふくらませた。
同ドラマは、SNS関連動画総再生数4,500万回越えのドラマ「外道の歌」シリーズ第2弾。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）だが、その正体は被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。被害者に代わり、無法者たちに制裁を加えるクライムサスペンスドラマとなっている。
MCは荘口彰久が務めた。