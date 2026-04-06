郷ひろみが自身のInstagramを更新し、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架との集合ショットを披露した。

【写真】『テレビ×ミセス』初回ゲストの郷ひろみがMrs. GREEN APPLEの3人と笑顔の集合ショット公開

■郷ひろみが『テレビ×ミセス』初回にゲストとして登場

4月6日からTBS系でスタートするMrs. GREEN APPLEの新番組『テレビ×ミセス』。記念すべき初回のゲストとして郷が出演する。

郷は「ボクが大好きなMrs. GREEN APPLEのみなさんとの共演、記念すべき初回にお声がけいただいてすごく嬉しかったよ!! 新番組、おめでとうございます」と最大限のリスペクトを込めた言葉で新番組のスタートを祝福。公開されたのは、光沢のある黒ジャケットをまとった郷を中心にゴールドのジャケット姿の藤澤、グリーンジャケットを身に着けた大森、白ジャケットの若井が肩を並べている。スタジオセットの中で見せた4人の笑顔が印象的だ。

郷はさらに「元貴くん、若井さん、藤澤さん、楽しい時間を本当にありがとう 是非みてね」と、メンバー１人１人に語りかけるような温かいメッセージを添えた。

SNSには「楽しみすぎてワクワクが止まりませーん」「Mrs.さんとのショット素敵です」「素敵なショットありがとうございました」「嬉しそうな笑顔が可愛い」といった声を見ることができる。

■『テレビ×ミセス』公式Xには歌唱コラボ中のショットも

『テレビ×ミセス』の公式Xでもミセスと郷の写真が公開された。

郷が投稿したものとは異なる4人集合ショット（1枚目）、郷と大森が並んでマイクを握る歌唱中の姿を捉えたもの（2枚目）も。さらに、ミセスの3人がジャージ姿にヘルメットをかぶっているショット（3枚目）も公開された。

他に、歌唱しているシーンやゲームに挑戦しているシーンなどが見られる予告動画も公開された。