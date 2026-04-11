この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「冬しか営業しない幻のラーメン#琴平荘 #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。本動画では、山形県に店舗を構え、1日に500人が訪れるという超名店「琴平荘」の中華そばを取り寄せ、偏食として知られる氏原と相方のサカモトが実食レビューを実施。繊細なスープとこだわりの麺が織りなす、唯一無二の味わいが高く評価された。



動画の冒頭、スタッフは「山形の僻地で1日500人来客」「超有名店のラーメン」と琴平荘の圧倒的な人気ぶりを紹介し、期待感を煽る。完成したラーメンを前に、まずはサカモトがスープを一口飲む。「美味い」と即座に声を漏らし、「意外にあっさり系で初めて食った味かも」と驚きの表情を浮かべた。



スタッフから「いわゆる中華そばって感じとは違う？」と問われたサカモトは、「中華そばって感じだけど、その中でもなんかすごい繊細」と表現。さらに「味を見極めるならば、食ったことない」と独自の言葉でその風味を強調し、ありふれた味ではないことを示した。



続いて氏原もレンゲでスープをすすると、「本当だ…なんかわかる」とサカモトの感想に深くうなずく。氏原が「なんか椎茸っぽい？後味」と具体的な香りを指摘すると、サカモトも「いや、椎茸だ」と同調した。さらに麺を勢いよくすすった氏原は、「ああヤバいな…なんか『全部美味しい』って言っちゃうときのテンションなのかもしれない」と思わず本音をこぼし、クオリティの高さを絶賛。サカモトも大きな笑い声を上げてその言葉に同意した。



氏原は「麺がいい感じだった。麺が美味しかった」と全体のバランスにも言及しつつ、「どのラーメンも全部こんな味するってことは絶対にないよね」と、琴平荘ならではのオリジナリティを総括した。画面上には星4の高評価が示され、動画は締めくくられる。自宅にいながら名店の奥深い味わいを堪能できるお取り寄せ商品は、ラーメン選びの新たな選択肢として大いに参考になるだろう。