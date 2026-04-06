「最高の家族」柳原可奈子、脳性まひの長女の入学祝い！ 家族ショット公開「みんな優しい笑顔素敵」
タレントの柳原可奈子さんは4月5日、自身のInstagramを更新。脳性まひの“長女の入学祝いランチ”ショットを公開しました。
【写真】柳原可奈子の家族ショット
9、10枚目は、長女が好きなものをそろえたおいしそうな料理が並ぶ様子、13枚目では家族全員のにぎやかな集合ショットも収められています。また、「いっぱい食べて、新1年生がんばろうね〜!!」と長女へのエールも送っています。
ファンからは、「おめでとうございます」「みんな優しい笑顔素敵ですね」「学校生活頑張れー」「みんなニコニコいいお顔」「最高の家族ですね」「これから新しいスタートですね」「みんないい笑顔でこっちまで幸せな気持ちになります」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】柳原可奈子の家族ショット
「こっちまで幸せな気持ちになります」柳原さんは「入学式は来週ですが、ひと足早く長女の入学祝いランチをしました」とつづり、16枚の写真を投稿。長女の入学を祝う家族そろってのランチ会の様子をたっぷり披露しています。1、2枚目は長女と夫の祖母とのスリーショットで、3人とも満面の笑みです。
ファンからは、「おめでとうございます」「みんな優しい笑顔素敵ですね」「学校生活頑張れー」「みんなニコニコいいお顔」「最高の家族ですね」「これから新しいスタートですね」「みんないい笑顔でこっちまで幸せな気持ちになります」と、祝福の声が多く上がりました。
手作り弁当のスライドショー公開3月31日には「長女が #児童発達支援 を卒業しました!! これにて、私の毎日のお弁当作りも卒業です」と、感謝の言葉を添えた手作り弁当のスライドショーを公開していた柳原さん。コメントでは、「とっても愛情たっぷり」「美味しそうで可愛いお弁当」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)