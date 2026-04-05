RAVIJOUR新作コレクション♡MINAMOが魅せる大人の色気

自分らしい“セクシーさ”をもっと楽しみたい女性へ♡RAVIJOURの最新コレクションが、モデルMINAMOを起用したビジュアルとともに登場しました。繊細なレースや花のモチーフが美しく重なり合い、透明感と色気を同時に引き出してくれるラインナップ。日常にときめきをプラスする特別なランジェリーをチェックしてみてください♪

透明感と色気を纏うデザイン



今回のコレクションは、「霧にほどける花の気配」をテーマに、やわらかな色気と繊細な美しさを表現。

「ミストフローラ グラマーアップ ブラ」は8,900円（税込）～で、ホワイト・ブラック・グリーンの3色展開。ふんわりとしたレースが肌に溶け込むように馴染み、軽やかな印象を与えます。

ショーツやTバック（各3,900円）とセットで揃えれば、より統一感のあるスタイルに。

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ドラマティックな華やかさ



「フィリナス トリックリフト ブラ」も8,900円（税込）～。花びらを重ねたようなデザインが特徴で、グリーン・ピンク・グレーのカラー展開。

存在感のあるデザインで、華やかな女性らしさを引き立てます。

さらに「シルヴィ ホットリフト ブラ」は8,900円（税込）。ラメのきらめきがさりげないアクセントとなり、シンプルながらも印象的な仕上がりに。

自分らしい魅力を引き出す



どのシリーズも、着けるだけでシルエットを美しく整えながら、自分らしい魅力を引き出してくれるデザイン。日常使いにも特別な日にも取り入れやすく、気分に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

ノベルティキャンペーンも開催



新作発売を記念し、18,000円以上購入でボトム2枚セットをプレゼント。

※数量限定

新しい自分に出会う一着を♡



RAVIJOURのコレクションは、女性の内面にある魅力をそっと引き出してくれる特別なランジェリー♡MINAMOの透明感あふれるビジュアルをヒントに、自分らしいスタイルを楽しんでみてください。

日常に少しの特別感をプラスして、心ときめく時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪