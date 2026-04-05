PK shampooがメジャー3rd EP「尊い偽星」を5月27日にリリースすることが発表された。

発表が行なわれたのは、本日5日に京都KBSホールにて行われた主催イベント＜FIRE WALL Vol.3＞にて。EP「尊い偽星」には新曲2曲に加え昨年配信リリースした「Bad Boys Blue」、ライブ人気曲「天王寺減衰曲線」の再録を含む全4曲を収録する。

そして、その新作を提げて全国ツアー＜PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-＞の開催も発表された。6月14日（日）福岡LIVEHOUSE CBを皮切りに全国7都市を回る今ツアーでは、6公演はゲストを迎えたツーマンライブ、ファイナルとなる東京公演は自身初のZepp DiverCityにてワンマンライブとなる。チケットはファンクラブ先行および第1次オフィシャル先行がスタート。

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◾️ヤマトパンクス（Vo, G）コメント

昨日ひさしぶりにブレードランナー見たらもはやAI動画にみえました。ツアー中おれら4人がイケメンすぎてAIに見えたらすみません。作品のテーマはフェイクですが先にネタバレするとこの世界でリアルなのはうちのBa.のにしけんだけです。残り3人というかにしけん以外の79億9999万9999人もがんばりましょう。かしこ。

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■メジャー3rd EP『尊い偽星』

2026年5月27日(水)リリース 品番：COCP-18328

価格：￥1,320（tax in）

発売・販売元：From World Wide Web. / 日本コロムビア ＜収録楽曲＞

M1​. 還らざる光

M2​. Viva la fake star

M3​. Bad Boys Blue

M4​. 天王寺減衰曲線（再録） ◾️『尊い偽星』先着購入特典

2026年5月27日(水)発売『尊い偽星』を対象店舗・ECサイトにてお買い上げのお客様に、先着で下記のオリジナル特典をプレゼントします。 ＜特典内容＞

◆先着購入特典

●ステッカー（共通特典） ＜対象店舗＞

タワーレコード全店（オンライン含む）

HMV全店(一部店舗除く) / HMV＆BOOKS online

ヴィレッジヴァンガード

コロムビアミュージックショップ

その他応援店

●Amazon.co.jp：メガジャケ ※その他共通特典対象店舗・特典絵柄は後日発表いたします。

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。 ＜対象商品＞

PK shampoo 『尊い偽星』

COCA-18328 ￥1,320（tax in）

発売日： 5月27日(水)

■＜PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-＞ 6月14日(日) 福岡LIVEHOUSE CB

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 6月26日(金) 札幌近松

OPEN/START : 18:30/19:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:WESS info@wess.co.jp 6月28日(日) 仙台darwin

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info 7月4日(土) 高松DIME

OPEN/START : 17:30/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:DUKE 087-822-2520 7月5日(日) 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN/START : 17:00/18:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:JAILHOUSE 052-936-6041 (平日11:00〜15:00) 7月10日(金) 大阪GOLLILA HALL

OPEN/START : 18:00/19:00

前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)

問合せ:GREENS 06-6882-1224 7月17日(金) 東京Zepp DiverCity

OPEN/START : 18:00/19:00

前売 1Fスタンディング 4,500円, 2F指定席5,000円 (税込/D別)

問合せ:HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(Weekday,12:00〜18:00) 主催：各地区イベンター

企画/制作：FWWW. / 日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / 株式会社SYUNKAN ＜チケット先行受付＞

【Fanicon先行】4/5(日) 20:00 〜4/19(日) 23:59

https://fanicon.net/ticket/7540

【オフィシャル先行】4/5(日) 20:00 〜4/19(日) 23:59

https://w.pia.jp/t/pkshampoo-2026/ ＜チケット一般発売＞

2025年5月16日(土)〜

◾️＜FIRE WALL Vol.3＞ 2026年

4⽉5⽇（⽇）京都KBSホール17:00 / 18:00

出演：KOTORI / PK shampoo

問合せ：GREENS 06-6882-1224（平日12〜18時） 4⽉23⽇（⽊）川崎CLUB CITTA’ 18:00 / 19:00

出演：DOES / PK shampoo

問合せ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日12〜18時）