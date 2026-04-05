無印良品の日焼け止め新作♡シーンで選べる優秀UVケア

毎日の紫外線対策をもっと手軽に、もっと快適に♡無印良品から、新しい日焼け止めシリーズが登場しました。肌悩みに寄り添いながら使い心地にもこだわったラインナップは、日常のケアにぴったり。シーンや気分に合わせて選べるアイテムで、これからの季節を心地よく過ごしてみてください♪

肌悩みに寄り添うUVケア



今回登場したのは、トーンアップミルク・ミスト・パウダーの3タイプ。それぞれ異なる使い方ができるのが魅力です。

「トーンアップ日焼け止めミルク」は50g・990円（税込）で、ライトベージュとクリアピンクの2色展開。くすみや色ムラを自然にカバーしながら、明るく整った肌印象に仕上げます。

しっとりした使用感で、顔にも体にも使えるのが嬉しいポイントです。

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外出先でも便利なミスト＆パウダー



「日焼け止めミスト」は70mL・890円（税込）。細かなミストで広範囲に使いやすく、背中や髪にもさっと使える便利なアイテムです。ベタつきにくい軽やかな使用感で、外出時の塗り直しにもぴったり。

さらに「皮脂くずれ防止 日焼け止めパウダー」は5.5g・990円（税込）（数量限定）。テカリを抑えながら紫外線対策ができ、メイク直しにも活躍します。

色がつかないため、ナチュラルに仕上がるのも魅力です。

やさしさと機能性を両立

すべてのアイテムにセラミドと5種のアミノ酸を配合し、肌のうるおいをキープ。さらに無香料・アルコールフリーなど、毎日使いやすい低刺激設計もポイントです。

紫外線対策だけでなく、肌のコンディションにも配慮した処方で、安心して取り入れられます。

毎日のUVケアをもっと心地よく♡



無印良品の日焼け止めは、シンプルで使いやすいのにしっかり頼れる優秀アイテム♡シーンに合わせて選べるラインナップで、紫外線対策がぐっと身近になります。

毎日のケアを無理なく続けながら、軽やかで心地よい肌を目指してみてくださいね♪