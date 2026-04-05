銀座コージーコーナーの苺のショートケーキがリニューアル♡もっと軽やかな甘さに進化

ふわっと軽やかな口どけと、優しい甘さで愛され続ける「苺のショートケーキ」が、この春さらにおいしくリニューアル♡銀座コージーコーナーの人気No.1ケーキが、素材の魅力をより引き立てる味わいに進化しました。新生活が始まるこの季節にぴったりな、心まで満たしてくれる王道スイーツの魅力をご紹介します♪

リニューアルで叶う新しいおいしさ

今回のリニューアルでは、クリームとスポンジに使用するバニラフレーバーの配合を見直し、よりすっきりとした甘さに仕上げられています。

ミルク感とコクが際立つクリームと、きめ細かくふわふわなスポンジが絶妙に調和し、口の中で同時にほどける一体感を実現。

銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使用したスポンジに、フレッシュな苺と北海道産生クリーム入りホイップクリームをサンドした王道の一品は、より洗練された味わいへと進化しました。

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人気No.1ケーキの魅力をチェック

苺のショートケーキ

価格：550円(税込)

サイズ：1カット（個食サイズ）/販売：2026年4月3日（金）から通年

素材のバランスにこだわり、苺・クリーム・スポンジそれぞれの存在感を楽しめるのが魅力。甘すぎず、軽やかに食べられるので、日常のご褒美にもぴったりです。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

リニューアル記念キャンペーンも開催

リニューアルを記念したキャンペーンも実施中。苺のショートケーキを含む税込1,500円以上の購入レシートで応募すると、豪華賞品が当たるチャンス♡

A賞：苺のショートケーキクッション（約縦31×横35×高さ39cm）／20名様

B賞：マドレーヌ（12個入）／50名様

Wチャンス賞：オリジナルタンブラー（容量340ml）／50名様

＜レシート対象期間＞2026年4月3日（金）～4月30日（木）

＜応募受付期間＞2026年4月3日（金）～5月3日（日）23：59

※当キャンペーンの詳細は、応募サイトをご覧ください。

毎日に寄り添う王道ケーキ♡

長く愛されてきた定番スイーツが、より軽やかで洗練された味わいに進化した「苺のショートケーキ」。シンプルだからこそ際立つ素材の美味しさと、口どけのよさは、一度食べたらまた手に取りたくなる魅力です。日常のちょっとしたご褒美や大切なひとときに、ぜひ新しくなった一品を楽しんでみてくださいね♡