記事ポイント 声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が5名に当たるキャンペーンを開催中スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラ「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」リリースを記念応募方法はX公式アカウントのフォロー＆リポストのみ・4月15日まで 声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が5名に当たるキャンペーンを開催中スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラ「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」リリースを記念応募方法はX公式アカウントのフォロー＆リポストのみ・4月15日まで

スマホRPG「ミリオンモンスター」が、新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」のリリースを記念して、声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを開催しています。

応募はX公式アカウントのフォローとリポストのみで完了し、抽選で5名に直筆サイン色紙がプレゼントされます。

「ミリオンモンスター」菱川花菜さん直筆サイン色紙キャンペーン

開催期間：2026年4月1日（水）00:00 〜 2026年4月15日（水）23:59賞品：菱川花菜さん直筆サイン色紙（5名）応募方法：X公式アカウント（@mmon_ex）をフォロー＆対象ポストをリポスト対象：日本国内在住の方ゲームジャンル：スマホRPG（無料・一部アイテム課金あり）対応機種：iOS 13.0以降 / Android 6.0以降

EXは、iOS／Android向けスマホRPG「ミリオンモンスター」にて新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」を追加し、あわせて同キャラクターの声優を務める菱川花菜さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。

キャンペーン期間は2026年4月1日から4月15日23:59までで、現在応募受付中です。

応募方法はシンプルで、X（旧Twitter）の公式アカウント「【公式】ミリオンモンスター（@mmon_ex）」をフォローし、対象ポストをリポストするだけで応募が完了します。

当選者にはXのダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージで連絡が届きます。

なお、転売防止のため当選者の氏名またはシリアルナンバーが色紙に記入される場合があります。

直筆サイン色紙はファンにとって手に入りにくいレアなコレクターズアイテムです。

「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」というインパクトあるキャラクター名とともに、菱川花菜さんのサインが一枚の色紙に収まる特別な仕様となっています。

フォロー＆リポストという手軽な応募方法で、声優ファンもゲームファンも気軽に挑戦できるキャンペーンです。

ミリオンモンスター公式Xの最新情報を確認しながら、4月15日の締め切りまでに応募が完了できます。

声優・菱川花菜さんによる直筆サイン色紙という希少なアイテムがプレゼントされます。

「ミリオンモンスター」の新キャラクター追加と連動した限定キャンペーンとして、ゲームの魅力をリアルなコレクションで体感できます。

Xのフォロー＆リポストのみという手軽さで、多くのファンが参加しやすい設計になっています。

ミリオンモンスター「菱川花菜さん直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの応募期間はいつまでですか？

A. 2026年4月1日（水）00:00から2026年4月15日（水）23:59まで応募を受け付けています。海外在住の方は応募対象外で、日本国内在住の方のみ参加できます。

Q. キャンペーンはいつまで応募できますか？

A. 応募期間や応募方法は記事内の案内に従ってご確認ください。最新情報は公式発表をご確認ください。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5名に直筆サイン色紙が当たる！「ミリオンモンスター」菱川花菜さん直筆サイン色紙キャンペーン appeared first on Dtimes.