俳優・見上愛、大学時代からの親友が在籍するロックバンドの新曲MVに出演「次はどんな夢を一緒に叶えようか」

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CLAN QUEENの新曲「無花果」のMVに、ベースのマイの大学時代からの親友である、俳優の見上愛が出演していることが明らかとなった。

■マイ「見上愛とはお互いがこの活動を始める前からの親友」

音楽、ビジュアルクリエイティブ…活動のすべてがコンセプチュアルであること＝“アートロック”を標榜する新世代ユニット、CLAN QUEEN。

そんなCLAN QUEENが4月15日に配信リリースする初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングル「Secret Empire」から、4月1日に先行配信が開始した収録曲「無花果」（読み：いちじく）のMVが同日21時に公開される。

MVの監督を務めたのは、CLAN QUEENのすべての楽曲のMVの監督を担当し、さらにCLAN QUEEN以外にも、須田景凪、amazarashi、いぎなり東北産など、様々なアーティストのMVも手掛け、映像作家として活躍するメンバーのマイ（Ba）。

そして、今回のMVに、マイの大学時代からの親友である俳優の見上愛が出演。

見上は「あの時の私は、まだこの仕事を続けていくか決めていなくて、“それまでは、辞めずに、出演させてもらうのに相応しいくらいの俳優になっていたいな。”と返事したのを覚えています。大きな私の夢が叶ってしまったから、次はどんな夢を一緒に叶えようか。（※抜粋）」マイは、「見上愛とはお互いがこの活動を始める前からの親友で、それぞれが向き合い続けてきた仕事の中でこうして交わることができたことが、私にとって特別な作品になりました。（※抜粋）」とそれぞれコメント。

楽曲「無花果」は、「無花果」がその果実の隙間にひっそりと花を咲かせることから《隙間が埋まらなくともその空白を愛することができたら、まだ対価として失った君のそばにいれるかもしれない》そんな願いを込められた、オルタナティブとポップスが同居する、儚くも力強い楽曲。

MVの世界観を垣間見ることができるティザー映像がひと足早く公開。まずティザー映像を公開して、21時のMVのプレミア公開を心待ちにしよう。

■リリース情報

2026.4.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「無花果」

2026.4.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Empire」

■関連リンク

CLAN QUEEN「無花果」MVティザー映像

https://youtu.be/m_2PIYki4A4

CLAN QUEEN OFFICIAL SITE

https://www.clanqueen.jp/