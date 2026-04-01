「バイキングのカフェに行きたい」グルメが魅力的な“岡山県の道の駅”ランキング1位にコメント殺到！【2026年調査】
フルーツや地元食材を生かしたグルメが楽しめる岡山県の道の駅。季節ごとの味覚やその土地ならではの料理がそろい、気軽に地域の魅力を味わえます。
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「道の駅（グルメ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが魅力的だと思う岡山県の道の駅」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
屋外ではとれたて野菜市を開催しており、名物の蒜山大根から山菜、人気のとうもろこしなどを求めて多くの人でにぎわっています。
回答者からは「美味しい乳製品を味わえるからです」（50代男性／兵庫県）、「名物の焼きそばが食べたい」（40代男性／東京都）、「蒜山ジャージー牛の濃厚な牛乳やソフトクリーム、チーズ料理食べたいから」（30代女性／山口県）といったコメントが寄せられています。
また、道の駅に隣接した約13ヘクタールの敷地は、春には菜の花とポピー、夏は約100万本のヒマワリ、秋にはコスモスがお出迎え。広大な笠岡湾干拓地を埋め尽くす美しい花々は圧巻です。
回答コメントでは「バイキングのカフェに行きたい」（40代男性／京都府）、「瀬戸内海に近く、新鮮な魚介や地元食材を使った料理が楽しめる」（50代男性／青森県）、「野菜や果物がおいしいそうだから」（20代女性／長野県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「道の駅（グルメ）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが魅力的だと思う岡山県の道の駅」ランキングを紹介します！
2位：蒜山高原（真庭市）／36票2位にランクインしたのは、「蒜山高原」です。蒜山名物の乳製品や「B-1グランプリin姫路」でゴールドグランプリに輝いた「ひるぜん焼きそば」など、ご当地メニュー満載のレストランが魅力。
屋外ではとれたて野菜市を開催しており、名物の蒜山大根から山菜、人気のとうもろこしなどを求めて多くの人でにぎわっています。
回答者からは「美味しい乳製品を味わえるからです」（50代男性／兵庫県）、「名物の焼きそばが食べたい」（40代男性／東京都）、「蒜山ジャージー牛の濃厚な牛乳やソフトクリーム、チーズ料理食べたいから」（30代女性／山口県）といったコメントが寄せられています。
1位：笠岡ベイファーム（笠岡市）／43票1位にランクインしたのは、「笠岡ベイファーム」です。笠岡沖で獲れた新鮮な魚や名産のシャコを使った蒲鉾、ひじき、灰干しといった笠岡諸島の特産品など、品ぞろえが豊富。オリジナルブランド「笠の輪」も、ベイファームのバイヤーが厳選した逸品ぞろいでおすすめです。
また、道の駅に隣接した約13ヘクタールの敷地は、春には菜の花とポピー、夏は約100万本のヒマワリ、秋にはコスモスがお出迎え。広大な笠岡湾干拓地を埋め尽くす美しい花々は圧巻です。
回答コメントでは「バイキングのカフェに行きたい」（40代男性／京都府）、「瀬戸内海に近く、新鮮な魚介や地元食材を使った料理が楽しめる」（50代男性／青森県）、「野菜や果物がおいしいそうだから」（20代女性／長野県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)