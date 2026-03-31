英BBC選出！イングランドが警戒すべき森保ジャパン５選手は？「日本は世界的強豪ではないかもしれない。ただ油断は禁物だ」

英BBC選出！イングランドが警戒すべき森保ジャパン５選手は？「日本は世界的強豪ではないかもしれない。ただ油断は禁物だ」