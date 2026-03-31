英BBC選出！イングランドが警戒すべき森保ジャパン５選手は？「日本は世界的強豪ではないかもしれない。ただ油断は禁物だ」
森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、フットボールの聖地と称されるウェンブリーで、イングランド代表と国際親善試合を行なう。
イングランドといえば、世界最高峰のプレミアリーグや、超ビッグクラブでプレーするメンバーで構成されたタレント軍団だ。だが、森保ジャパンにも注目選手が数多いる。
英公共放送『BBC』は決戦を前に、「イングランドが警戒すべき日本代表選手は誰？」と題した記事を掲載した。
同メディアは冒頭で「日本は世界的な強豪とは見なされていないかもしれない。ただ、油断は禁物だ。４年前のカタールW杯ではグループステージでスペインとドイツを破り、２つの大国を驚かせた。豊富な才能を擁する彼らは、今夏の北中米W杯で手強い相手となる可能性がある」と伝えた上で、以下の５選手をピックアップした。
プレミアリーグから３選手、ブンデスリーガから２選手という内訳だ。
●三笘薫（ブライトン）
「プレミアリーグのファンにはお馴染みの名前だ。ブライトンでの４シーズンで公式戦通算130試合に出場し、26ゴール21アシストを記録するなど、その活躍が際立っている」
●鎌田大地（クリスタル・パレス）
「万能型のプレーメーカーであるカマダは、フランクフルト時代にも師事したグラスナー監督の下で主力として活躍している。FAカップ優勝経験を持つ彼は、そのドリブルと連係プレーにより、中盤で脅威的な存在感を放っている」
●田中碧（リーズ）
「昨季にプレミアリーグ昇格を勝ち取ったリーズで、すぐに不可欠な存在となった。日本代表ではカタールW杯のスペイン戦で決勝ゴールを決め、チームをグループ首位に導いた」
●堂安律（フランクフルト）
「カタールW杯でドイツとスペイン相手にゴールを決めた選手として、日本のサッカー界ですでに広く知られている。ダイナミックな左利きの攻撃的MFであるドウアンは、その技巧と内側へ切り込む能力で名を轟かせている」
●伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）
「負傷の影響で今季の出場が17試合に留まっているが、アーセナルに所属していたアヤックスのDFトミヤス（冨安健洋）が怪我で代表戦を欠場しており、守備の穴を埋めなければならない。前回のカタールW杯では１試合の出場で終わったなか、トミヤスの状況次第では、今回は出場機会が増えるかもしれない」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
イングランドといえば、世界最高峰のプレミアリーグや、超ビッグクラブでプレーするメンバーで構成されたタレント軍団だ。だが、森保ジャパンにも注目選手が数多いる。
英公共放送『BBC』は決戦を前に、「イングランドが警戒すべき日本代表選手は誰？」と題した記事を掲載した。
プレミアリーグから３選手、ブンデスリーガから２選手という内訳だ。
●三笘薫（ブライトン）
「プレミアリーグのファンにはお馴染みの名前だ。ブライトンでの４シーズンで公式戦通算130試合に出場し、26ゴール21アシストを記録するなど、その活躍が際立っている」
●鎌田大地（クリスタル・パレス）
「万能型のプレーメーカーであるカマダは、フランクフルト時代にも師事したグラスナー監督の下で主力として活躍している。FAカップ優勝経験を持つ彼は、そのドリブルと連係プレーにより、中盤で脅威的な存在感を放っている」
●田中碧（リーズ）
「昨季にプレミアリーグ昇格を勝ち取ったリーズで、すぐに不可欠な存在となった。日本代表ではカタールW杯のスペイン戦で決勝ゴールを決め、チームをグループ首位に導いた」
●堂安律（フランクフルト）
「カタールW杯でドイツとスペイン相手にゴールを決めた選手として、日本のサッカー界ですでに広く知られている。ダイナミックな左利きの攻撃的MFであるドウアンは、その技巧と内側へ切り込む能力で名を轟かせている」
●伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）
「負傷の影響で今季の出場が17試合に留まっているが、アーセナルに所属していたアヤックスのDFトミヤス（冨安健洋）が怪我で代表戦を欠場しており、守備の穴を埋めなければならない。前回のカタールW杯では１試合の出場で終わったなか、トミヤスの状況次第では、今回は出場機会が増えるかもしれない」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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