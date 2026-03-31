俳優の中沢元紀（26）が31日放送のTBS系新料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。自身の部活動遍歴を明かす場面があった。

タレント滝沢カレン、料理家でタレントの和田明日香が、週替わりでMCを担当する料理番組。初週のゲストで呼ばれたのが中沢だった。

23年のドラマ「下剋上球児」のエース投手役で注目を浴びた中沢。進行の「コットン」西村真二から「学生時代とかも、結構部活やられてたんですか？」と質問されると、中沢は「そうですね。小さい頃から体動かすの結構好きだったので。サッカーやったり、野球やったり、ハンドボールやったり」とさらり。

西村が「何でそんなにやられるんですか？」と驚くと、中沢は「少年クラブチームみたいな感じで。サッカーをやってる隣で、野球もやってたんですよ。“野球も面白そうだなあ”と思って野球始めたり。高校で入部体験もしたんですけど、その隣でハンドボールもやってて。“ハンドボール面白そうだなあ”と思って」と笑った。

これに、西村は「ラウンドワンの回り方みたいですね」とツッコミ。中沢も「そうですね。隣の芝は青く見えるじゃないですけど」と苦笑した。