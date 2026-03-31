大きな胸もスッキリ見せる。「どんとこいブラ」から春の新色・シャンパン登場

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着®」の開発から販売までを行うHEAVEN Japanは3月13日より、公式オンラインショップにて、グラマーバストを包み込むフルカップブラ「どんとこいブラ」の春の新色・シャンパンオレンジを販売開始しました。

バストが広がって見えてしまったり、バストを支えきれなかったり、サイズがなかったりと、グラマーさんはブラ選びの悩みが尽きません。そんな悩みを解消する「どんとこいブラ」から春の新色が登場しました。

■グラマーさんのキレイを引き出す大人気フルカップブラ

バストが大きな女性にとって、「カップや脇からお肉がはみ出る」「肩がこる」「周囲からの視線が気になる」といった悩みは尽きないもの。また加齢や授乳によって下垂が進むと、ぴったりと合うブラジャー探しもますます難しくなります。

脇や背中からはみ出たお肉は、じつはバストから流れたもの。バストのボリュームがあるほど流れるお肉も増えるため、下垂やハミ肉の悩みも深刻になります。

「どんとこいブラ」は、バストから流れたお肉をバスト本来の位置に戻し、カップからはみ出さないように優しく包み込むフルカップブラジャー。サイドとバックはスッキリと見せながら、バストをぐっと引き上げてメリハリのあるスタイルを作ります。

大きなバストの見え方に自信がなく、胸が目立たない洋服を選びがちな女性の悩みをどんと受け止めて、おしゃれの幅を広げたいー。そんな想いから開発した「どんとこいブラ」の特徴は以下の4つとなります。

◇バスト全体をぐっと引き上げ、しっかりキープ

柔らかいバストや下垂したバストを、高めの前中心に向けてぐっと引き上げてホールド。バストを覆う面積が広いフルカップなので安定感も抜群です。

Mカップまで対応しているため、バストの大きな人でもぴったりのサイズが見つかるのも嬉しいポイント。

◇ハミ肉のないすっきりとした後ろ姿！

安定感が高いUバックと3列3段ホックが背中のハミ肉を補整。後ろ姿をすっきりとした美しいシルエットに整えます。

幅広のストラップがバストを持ち上げて支えるため肩こりも軽減。窮屈感のない軽いつけ心地は「バストの重さを忘れる！」と大変好評です。

◇バストを横に広げない！ 集めたお肉は2本のボーンがキープ

サイドパネルがバストの広がりを抑え、着膨れないすっきりとしたシルエットに。さらに2本のサイドボーンが、集めたお肉をバスト本来の位置でしっかりとキープします。

深めのカップでバスト全体を覆うため、カップの浮きやお肉のはみ出しも防ぎます。

◇フルカップのイメージを払拭！ 上品なレースでデザインにも妥協なし

「ダサい」「おばさんっぽい」という印象が強いフルカップブラのイメージを覆す、上品で細やかなレースを採用。補整力や安定感はもちろんのこと、着けるのが楽しみになるようなおしゃれなデザイン性にもこだわりました。

■サイズ展開は最大Mカップまで展開！

フルカップでバストボリュームしっかり支えてくれるため、グラマーアイズの人にも好評です。SNSなどからたくさんの声が届き、L65〜M90の12サイズが追加となりました。

自分にぴったりのサイズの下着を選ぶことは、下着本来のバストを支える機能を発揮するためにはとても大切なことですが、どんな体形の方にもぴったりのサイズの下着を選んでほしいという想いで、価格は生地をより多く使う大きいサイズもすべて同一価格としています。

■新色は春らしい晴れやかなシャンパンオレンジ

やさしいクリームカラーに、アクセントとしてオレンジのレースをプラス。春の訪れを感じさせる、軽やかで心ときめくカラーリングとなっています。

肌なじみのよいベースカラーに、ほんのり効いたオレンジが気分を明るくしてくれるデザイン。見えないところにこそ“ときめき”を仕込んで、春のファッションをもっと楽しんでみませんか？

■商品情報

商品名：どんとこいブラ

価格：7,480円

サイズ：

・カップD、アンダー65〜80センチ

・カップE〜K、アンダー65〜90センチ

・カップL〜M、アンダー65〜90センチ

（シャンパンオレンジ、パールグリーン、ピンクローズ、グレイッシュパープル、ブラック）

・カップG〜M、アンダー95〜100センチ（ブラック、ナチュリー）

カラー：シャンパンオレンジ、パールグリーン、ピンクローズ、グレイッシュパープル、モカ、ブラック、ナチュリー

ページURL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3068-chorg

⚫︎おそろいのショーツは別売り

価格：2,200円

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：シャンパンオレンジ、パールグリーン、ピンクローズ、グレイッシュパープル、モカ、ブラック、ナチュリー

ページURL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5117-chorg

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