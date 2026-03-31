３１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１２６．２４ポイント（０．５１％）安の２４６２４．５５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７０．１６ポイント（０．８４％）安の８３２８．９６ポイントと続落した。売買代金は１３２８億５０４０万香港ドルに縮小している（３０日前場は１５４８億２８１０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東紛争の終結期待や中国景況感の改善などで買われる場面がみられたものの、情勢を見極めたいとするムードが広がり、指数は前引けにかけてマイナス圏に転じている。米メディアは日本時間３１日午前、「トランプ米大統領は側近に、ホルムズ海峡が閉鎖したままでもイランに対する軍事行動を終了させる用意があると述べた」などと報じた。時間外取引のＷＴＩ原油先物は１０６．８６米ドル（１バレル）に上昇していたが報道後、一時１００米ドル台に急低下している。ただ、イランの攻撃でクウェートの原油タンカーが損傷したと伝わるなどイラン側は徹底抗戦の構えを崩していない。停戦協議の進ちょくも不透明だ。

寄り付き直後に公表された今年３月の製造業ＰＭＩは５０．４と市場予想の５０．１を上回り、景況判断の境目となる５０を３カ月ぶりに超えた。非製造業業ＰＭＩも５０．１と予想の４９．９を上回っている。ただ、これを好感する買いは続かなかった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電子機器製造受託サービス（ＥＭＳ）中国大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が５．６％安、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（信義ガラス：８６８／ＨＫ）が５．０％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が４．８％安と下げが目立った。ＢＹＤエレクについては、通期決算の１８％減益と配当の減額方針が引き続き売り材料視されている。

セクター別では、石油・石炭が安い。中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が４．４％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．７％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が２．２％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が７．２％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が６．１％、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が４．４％ずつ下落した。中国神華能源の決算は減益。配当の減額方針が失望された。

非鉄セクターも急落。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が５．０％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．３％安、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．０％安、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が３．５％安で引けた。

海運・空運セクターもさえない。太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が２．７％安、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が２．６％安、東方海外（３１６／ＨＫ）が２．４％安、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が４．４％安、国泰航空（２９３／ＨＫ）と中国南方航空（１０５５／ＨＫ）がそろって１．８％安で前場取引を終えた。

半面、医薬セクターは高い。翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が６．７％、薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が４．０％、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が２．９％、無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が２．６％ずつ上昇した。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３８％安の３９０８．２８ポイントで前場の取引を終了した。資源・素材が安い。ハイテク、公益、インフラ建設、運輸なども売られた。半面、銀行・保険は高い。消費、自動車、医薬も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）