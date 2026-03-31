（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

新コーナー「しずおか献立予報」。このコーナーは、当日スーパーで聞いた、今お得な野菜を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。



紹介していただけるのは、「スーパー田子重 西中原店」の増田店長です。これから春野菜･夏野菜がでてくる時期になるそうですが…、きょうのオススメの食材はこちら。「新タマネギ」です。実は普通のタマネギは、2025年の猛暑の影響で収穫量が少なく、価格が例年に比べて高いでそうですが、今、旬の新タマネギは収穫が順調に進んでいて、お手頃価格で買うことができるそうなんです。





（松浦 悠真 気象予報士）（2025年は）このセノバで毎日大量の汗をかいていましたけれども…。猛暑ここ数年続いてかなり気温が高かったのですけれど…その影響は、新たまねぎは、それほど受けていないということなんですかね。（永井 大勝 アナウンサー）どれくらいお安いのかというと…「スーパー田子重 西中原店」では、1個80円ほどで販売されています。番組が調べた他のスーパーも、大体60円から80円ほどで販売されていましたよ。そんな新タマネギを使った簡単レシピも紹介しますよ。「味噌で甘辛やみつき！無限新玉ねぎ」材料はこちらです。作り方はこちら。タマネギを薄切りにふんわりラップをして600ｗで1分30秒加熱。みそを水で溶き、めんつゆ、サラダ油を入れてよく混ぜる。新タマネギに加えて和え、白すりごまを入れて全体を混ぜ合わせる。器に盛り、細ネギをちらせば完成。スタジオに用意しましたのでお召し上がりください。（スタジオ出演者試食）この旬の新タマネギ、さんも旬の新タマネギ、皆さんもぜひ、お手頃価格ですので、献立に悩んでいる人…きょうの献立の参考になるかと思います。ぜひ新タマネギ、食べてみてください。