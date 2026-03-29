【漢字クイズ】「十六夜」はなんて読む？“じゅうろくや”以外の読み方は…？

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「十六夜」はなんて読む？ 「十六夜」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、4文字の言葉です！ いったい、「十六夜」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「いざよい」でした！ 十六夜とは、旧暦で16日の夜や月、特に8月16日の夜や月のことを指す言葉のこと。 読み方の「いざよい」とは、「躊躇する」という意味の古語「猶予う（いざよう）」から来た言葉だといわれています。 満月（十五夜）の次の晩である十六夜は、月が出るのがやや遅くなり、月が出るのをためらっているように見えることから「いざよい」と呼ばれるようになったのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部