3月29日に東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan 2026」にて、劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』スペシャルステージが開催され、梓川咲太役の石川界人、桜島麻衣役の瀬戸麻沙美、赤城郁実役の山根綺、美東美織役の石見舞菜香が登壇そた。

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2018年から放送されたTVアニメ『青春ブタ野郎』シリーズ。『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』をもって完結を迎える。

主人公・梓川咲太を演じる石川は、満席となったステージに感謝と親しみを込めて「満席のブタ野郎！」と呼びかけた。

冒頭は「『青ブタ』徹底解説」と題して、2018年のTVアニメシリーズ放送開始から、最新作『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』（以下、『サンタクロース』）までを総括。石川は2023年、『青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない』の情報を告知した際のAnimeJapanが最も思い出に残っていると振り返った。当時は無料のオープンステージとして開催され、通路に人が溢れるほどの盛況ぶりだったという。

続いて作中のキーワードの振り返りコーナーへ。「思春期症候群」として別世界の自分と入れ替わってしまう赤城郁実を演じた山根は、実世界にも「もしかしたらそういうのがあるのか？」と考えてしまうと述べた。石川が声優としてキャリアを積んできた今の世界を手放すのは嫌ではないのかと尋ねると、山根は「それもおもろくない？」とあっさり返答。石川は「（自分は）この地位ぜったい譲りたくない！」「この役誰にも譲りたくない！」と作品への熱意を表しつつ笑いを誘った。

最新作『サンタクロース』では霧島透子の正体をめぐる謎が描かれた。アフレコを終えたばかりの石川や石見がネタバレを明かしそうにそわそわしているのを、MCの天津飯大郎が必死に抑えているさまを見て、会場は笑いとわずかな緊張感に包まれた。

トーク中には最新PVとともに、公開日が10月16日に決定したことが明かされた。石川は「日付が出ると本当に完結するんだな」と感慨深い様子で映像を振り返った。あわせて公開されたキャラクタービジュアルの桜島麻衣については「“腹チラ”だ……」と漏らし、天津飯大郎から「主人公兼クソコメ」だとツッコまれ笑いを呼んでいた。

終盤には登壇者それぞれからひとこと。石見は「美織ちゃんは、『サンタクロース』編は一歩引いていた」と振り返りつつ、「『ディアフレンド』ではどうかな？」と期待を煽った。山根は「咲太の力になれるように」と、自身の演じるキャラに寄り添ってコメント。

瀬戸はシリーズファンと過ごしてきた時間の長さに触れながら、最新作のメッセージをまっすぐ受け止めてくれるファンを思うと「胸があったかくなる」と述べた。

最後に石川は「ブタ野郎のみなさんありがとう」と感謝を述べつつ、本シリーズは「ちょっとだけ特殊な愛し方」をしてきたとも語り、自他ともに認める『青ブタ』愛を明かした。そして「公開される直前とか公開された後もいろいろあると思いますので、そちらのほうで内容とともにお話しできたら嬉しい」と語り、「ぜひ一緒にこの『ディアフレンド』を駆け抜けていただけると嬉しいなというふうに思います。改めて今日はそのスタートダッシュとして皆さん来ていただいて、そしてご覧いただいて、ありがとうございました」と締め括った。（文＝徳田要太）