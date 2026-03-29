【埼玉県の人気スーパー銭湯】「秩父川端温泉 梵の湯」は荒川の絶景を望みながらリラックスできる
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「秩父川端温泉 梵の湯」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「お湯がトロトロとしていて、肌がしっとりする」
「目の前を流れる荒川の景色が素晴らしい」
「ドッグランやキャンプ場が併設されているため、ペット連れやアウトドア好きにとっても利便性が高い」
▼アクセス
所在地：埼玉県秩父市小柱309-1
アクセス：車の場合、皆野寄居バイパス「皆野出口（大塚）」から約1分。新皆野橋を渡り信号（小柱）を左折してすぐ。電車の場合、秩父鉄道「皆野駅」よりタクシーで約10分、または西武鉄道「西武秩父駅」よりタクシーで約30分
▼料金
平日：990円（大人・フリータイム）
土・日・祝：1090円（大人・フリータイム）
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「秩父川端温泉 梵の湯」です。
「秩父川端温泉 梵の湯」は荒川のほとりに佇む「美肌の湯」関東屈指の成分濃度を誇る重曹泉が自慢の温泉施設。荒川を眺めながら入浴できる「貸切露天風呂付個室」が新設され、プライベートな空間で癒しの湯を堪能できます。館内には岩盤浴やリラクゼーション、お食事処も完備。敷地内には犬用温泉があるドッグランやオートキャンプ場も併設されており、多様なレジャーが楽しめます。
「秩父川端温泉 梵の湯」の口コミは？「秩父川端温泉 梵の湯」には以下のような口コミが寄せられています。
「お湯がトロトロとしていて、肌がしっとりする」
「目の前を流れる荒川の景色が素晴らしい」
「ドッグランやキャンプ場が併設されているため、ペット連れやアウトドア好きにとっても利便性が高い」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：埼玉県秩父市小柱309-1
アクセス：車の場合、皆野寄居バイパス「皆野出口（大塚）」から約1分。新皆野橋を渡り信号（小柱）を左折してすぐ。電車の場合、秩父鉄道「皆野駅」よりタクシーで約10分、または西武鉄道「西武秩父駅」よりタクシーで約30分
▼料金
平日：990円（大人・フリータイム）
土・日・祝：1090円（大人・フリータイム）
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)