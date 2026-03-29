DAIGO、娘の「名言風」直筆文字公開「まだ5歳なのに字が上手でビックリ」「力強くて素敵な字」と反響
【モデルプレス＝2026/03/29】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが3月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘の直筆の文字を公開した。
【写真】北川景子の47歳夫「力強くて素敵な字」5歳長女の直筆歌詞
DAIGOは「娘が何かを紙に書いていた それは玉置浩二さんのファンファーレの歌詞。字のタッチも名言風」とコメントし、「いまにもこわれそうなへこたれたこころにいあなたわふれてくれた〜ぁうまくやれなくたっていいんだ」とスケッチブックにひらがなで書かれた娘直筆の歌詞を公開。「ファンファーレ」は競馬の世界を描いたTBS系ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（2025年）の主題歌となっており、「いよいよ春G シーズン開幕 3.29 高松宮記念」ともつづっている。
この投稿に、ファンからは「力強くて素敵な字」「た〜ぁが可愛すぎる」「歌いながら書いたのかな」「まだ5歳なのに字が上手でビックリ」「ほっこりした」「チョイスが渋い」などと反響が寄せられている。
DAIGOは女優の北川景子と2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】北川景子の47歳夫「力強くて素敵な字」5歳長女の直筆歌詞
◆DAIGO、娘の直筆文字公開
DAIGOは「娘が何かを紙に書いていた それは玉置浩二さんのファンファーレの歌詞。字のタッチも名言風」とコメントし、「いまにもこわれそうなへこたれたこころにいあなたわふれてくれた〜ぁうまくやれなくたっていいんだ」とスケッチブックにひらがなで書かれた娘直筆の歌詞を公開。「ファンファーレ」は競馬の世界を描いたTBS系ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（2025年）の主題歌となっており、「いよいよ春G シーズン開幕 3.29 高松宮記念」ともつづっている。
◆DAIGOの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「力強くて素敵な字」「た〜ぁが可愛すぎる」「歌いながら書いたのかな」「まだ5歳なのに字が上手でビックリ」「ほっこりした」「チョイスが渋い」などと反響が寄せられている。
DAIGOは女優の北川景子と2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
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