現場DXの実践知が見える！ コムテックス「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」

記事ポイント コムテックスが施工管理アプリ「Kizuku」の「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表、2社が受賞ファーストホームはトーク機能を活用し、1日の電話件数を50件から10件未満へ削減別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理 コムテックスが施工管理アプリ「Kizuku」の「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表、2社が受賞ファーストホームはトーク機能を活用し、1日の電話件数を50件から10件未満へ削減別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理

建設業界のDX推進を支援するコムテックスが、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」の優れた活用企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表しています。

2025年度は株式会社ファーストホームと株式会社別川製作所の2社が受賞し、それぞれ独自の方法で現場のDX化を実践しています。

コムテックス「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」

主催：コムテックス株式会社対象：施工管理アプリ「Kizuku／キズク」利用会社2025年度受賞企業：株式会社ファーストホーム、株式会社別川製作所

「Kizuku利用会社MVP賞」は、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」の機能をフル活用している会社や、導入から運用定着までのスピードが速い会社を表彰する取り組みです。

利用会社の活用事例や運用のコツを共有し、建設業界全体のDX化促進につなげることを目的としています。

株式会社ファーストホーム

山口県防府市に拠点を置くファーストホームは、「Kizuku」のトーク機能を中心に、元請・下請・孫請まで含めた情報共有体制を構築しています。

現場の見える化と連絡経路の簡略化により、1日あたりの電話件数を50件から10件未満へと大幅に削減しています。

施工管理業務のDXにつながる実践的な活用が評価され、今年度のMVPに選出されています。

株式会社別川製作所

石川県白山市に拠点を置く別川製作所は、自社の基幹システムとのAPI連携により、受発注業務を「Kizuku」上で一元管理しています。

現場情報のリアルタイム共有とあわせて、業務効率化とDX推進を同時に実現している点が高く評価されています。

施工管理アプリ「Kizuku／キズク」

「Kizuku／キズク」は、建設業界における業務効率化を目的とした施工管理アプリです。

現場の見える化、業務の標準化、コミュニケーションの円滑化を実現し、職人不足や技術継承の課題解決に貢献するツールとして多くの企業に導入されています。

コムテックスは施工管理、電子受発注、労務管理など、建設現場の生産性向上に寄与するさまざまなITソリューションを展開しています。

電話件数の大幅削減やシステム連携による一元管理など、現場に直結する具体的な成果が受賞企業から生まれています。

「Kizuku」の活用事例が共有されることで、建設業界全体のDX化がさらに加速していきます。

導入から運用定着までを支援する体制も、コムテックスの大きな強みとなっています。

「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Kizuku利用会社MVP賞」はどのような基準で選定されますか？

A. 「Kizuku／キズク」の利用状況の数値や運用方法をもとに、機能をフル活用している会社や、導入から運用定着までのスピードが速い会社が選定されます。

Q. 2025年度の受賞企業はどこですか？

A. 株式会社ファーストホーム（山口県防府市）と株式会社別川製作所（石川県白山市）の2社が受賞しています。

ファーストホームは電話件数を1日50件から10件未満へ削減し、別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理しています。

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