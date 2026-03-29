ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われた。G1「ドバイワールドカップ」（ダート2000メートル）に出走したフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）は、直線追い上げるも届かず2着。3着に敗れた昨年に続き、悲願の同レース制覇はならなかった。今後は4日に現地発の飛行機に乗り、5日に帰国する予定。

矢作師「言い訳はできませんね。瑠星（坂井騎手）も完璧に乗ってくれた。サウジからドバイまでうまく（状態面を）持ってこれたと思っていたし、昨年のような尿検査もなかったのに、結果だけがついてこなかった。1番は調教師の力不足だと思います。レース後に（陣営で）話をして、敗因を分析したけど、現時点でドバイではパフォーマンスが落ちることを考えると馬場なのかな、と。アメリカやサウジと微妙に砂が違うし、（勝負どころで）あの持ったまま上がっていくような手応えがない。昔のフォーエバーヤングを見ているような感じでした。こういう情勢だからこそ勝ちたかったですが、頑張ってくれた馬とスタッフは褒めてあげたい。本当に誇りに思います。馬は無事に上がってきているので、今後はオーナーと相談して考えたいと思います。大輔（高柳大調教師）が勝ってくれてよかったです。お互いに鞍置きなどを手伝ったり、当日もチーム JAPANとして、（日本陣営が）みんなで頑張っていた。その中で1つだったけど、勝ってくれたことは本当にうれしかったです」