サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が発売となりました。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛する同書から、抜粋・再構成して特別公開します。

多くの人が関わるプロジェクトには、さまざまな事情が絡みます。

そして当然、日程やお金の制約も出てくる。

ある程度経験が積み重なってくれば、「仕方ない」とすることも必要かもしれません。

ですが、それがあなたにとって大切なプロジェクトだった場合、どこまで融通をきかせて、どこまでは譲らないか、という線引が非常に大切になります。

そこを間違えると、修正がきかなくなり、ずっと後悔することになるからです。

「予算ありき」の慣習に立ち止まる

たとえば、予算から逆算して、企画を考えるべきか？ という問題。

これは、難しい問題です。「はい」とも言うべきだし、「断固、いいえ！」とも言いたい。

映画には、予算がないと撮れないものがたくさんあります。

たとえば100人の小学生が合唱するシーンをどうしても撮りたいと思っても、小学生を集めるためには子役の事務所に適正金額お支払いして来ていただくわけですから、単純計算で8000円を100人分でキャスト費用だけで80万円かかります。

これが予算的に容易なシーンではないことをまずは知らなければなりません。

予算を最優先に考えれば、ワンシチュエーションで登場人物がなるべく少ない物語を書く。それも1日で撮影できそうなものを。という条件になっていくでしょう。

「嘘」を決断の軸にする

しかし、改めて大事なことを思い出してほしいのです。

「それは、あなたがどうしても描きたい物語なのか？」ということ。

つまり、「あなたがやりたいという気持ちに嘘はないか？」ということです。

リーダーがどういうスタンスで現場に向き合っているかは、メンバーに必ず伝わります。私も、脚本には私が思っている本当のことしか書いていません。

そこにカッコつけや、誤魔化しがあると、バレてしまう、と感じています。

自分に嘘をつかないという小さな心がけが、すべてのクオリティに関わってくる。

逆に言えば、そこさえ明確になれば、あとはやるべきことをやるだけです。

予算がないなら、たとえば工夫する。どんな手段を使っても実現させる。

工夫は無限です。工夫工夫工夫工夫工夫！ あきらめてはなりません。

Aの手段がダメなら、Bの手段ならどうか？ それがダメならCはどうか？ それもダメならZならどうか？

自分が伝えたかったことが失われない範囲で、やれることを考えます。

いろいろな経験をしてきたからこそ、きっぱり引ける線引きがあり、そして、時間は有限です。

私たちに「本当はそれほどやりたいわけではない案件」に費やすような時間はないのです。