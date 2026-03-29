「フィギュアスケート・世界選手権」（２７日、プラハ）

坂本花織（２５）＝シスメックス＝が２年ぶり４度目の制覇。フリー、合計ともに自己ベストを更新する今季世界最高得点で、浅田真央を上回る日本勢最多優勝を達成した。２１年間の競技人生で有終の美を飾った。

完成度を追い求めた坂本らしい演技は、世界中を魅了した。

スピードと幅のある力強い３回転ジャンプを武器にしていたジュニア時代。当時は「ジャンプしかとりえがないと思っていた」という。曲に入り込んで演じることは「めっちゃ恥ずかしかった」と振り返る。

しかし、強豪ロシア勢がトリプルアクセルや４回転ジャンプを決めるようになり、「勝ち目がないと思っていた」。表彰台に上がるには、大技を跳ぶ選手のミスを待つしかなかった。そんな中、振付師のブノワ・リショー氏に「跳べないなら跳べないなりに、やり方はある」と言われたことがきっかけとなった。

恥じらいがあった演技面も「思い切ってやった時の動画を見た時にめっちゃ良いやん！と思った」といい「普段の自分と氷上の自分を振り切ることができるようになった」。大技がない自分の勝ち方を徐々に身につけた。

今回、フリーの表現面では演技構成点の３項目全てで「１０・００」をつけるジャッジも。坂本が地道に築いてきた全てが、集大成となって出た演技となった。（デイリースポーツ・フィギュアスケート担当・南 香穂）