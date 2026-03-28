実業家でインフルエンサーの春木開氏が２８日、自身のＸを更新。ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのてんちむこと橋本甜歌と、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏との結婚についてつづった。

春木氏は「青汁王子とてんちむの結婚が話題だけど 年始に鬼電きて あまりにしつこいから出たら『赤い稲妻が走った！結婚する！！』はにゃ！？！？？その時が最初の報告だった」と記述。三崎氏とのやり取りを振り返り「正直その時は また話題作りかエンタメだろうなと思ってた。でも海外から帰国したタイミングですぐ会いに来てくれて まっすぐ想いを伝えられた」とした。

特大宝石の指輪が注目を集めているが、春木氏も言及。「Ｘで１０００万とか言われてるけど余裕でその何倍もするグラフの指輪。しかもダイヤの中でも最高ランクの０．１％以下しかないフローレスダイヤらしい。独身時代 キャバクラ行っても 絶対自分で払わなかったあの王子がｗ」と明かし、「これこそ はにゃ！？ってなってたら『ポジティブ足りない！生涯のパートナーに本気を伝えるのは普通だろ』って言われて ああ、これは本物だわって確信した」とつづった。

春木氏は「正直昔みたいな遊び方はできなくなるのは少し寂しいけど お互い大人な人生にシフトしていこう 王子、てんちむ末長くお幸せに。同い年の親友として心から祝福してます」とメッセージを送った。