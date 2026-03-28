リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」が、「2026年男女別 春にまつわる名前ランキングベスト15」を発表しました。

【1〜15位】名付けのトレンド一挙にわかる！ 読めないネームも？ 「春にまつわる名前ランキング」結果をチェック！

ランキングは、2025年3月1日〜2026年2月28日の期間、ウェブサイト、アプリのデータベースから、春にまつわる名前で検索し、アクセス数の多い名前を抽出したということです。集計日は2026年3月10日。

男の子の第3位は「世悟（せいご）」で、第2位は「朝陽（あさひなど）」でした。そして第1位は「陽翔（はるとなど）」でした。

女の子の第3位は「心陽（こはるなど）」で、第2位は「翠（みどりなど）」、第1位は「心桜（こころなど）」という結果でした。

男の子のランキングで最も多く使用されている漢字は「陽」で、ランキング15位以内に7件ランクイン。女の子のランキングでも「陽」は人気で、ランキング15位以内に3件ランクイン。「陽」と同じく、「桜」「菜」「葉」も各3件ずつランクインし、同率で人気の漢字だということが分かりました。