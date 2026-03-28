「お名前は？」の質問にだけ頑ななスルー。5歳息子が明かした『言わなかった理由』に、思わず胸キュン！

我が子の成長に、胸をなでおろす瞬間はありませんか？ できることが増えると、親はつい「もう大丈夫」と思ってしまいがちです。けれど子どもの内側は、思うほど単純ではないのかもしれません。今回は、筆者が感じた「子どもの成長」についてのエピソードをご紹介します。

病院へ

先日、息子の5歳児健診に行きました。

受付をすませたとき、ふと頭に以前の光景が浮かびました。前回の健診では、診察室に入るまでが一苦労でした。

名前を呼ばれても病院のオモチャに夢中、「行くよ」と言っても「ヤダ！」の一点張り。無理やり抱き上げたところ、大暴れされたのです。



周りの視線が気になって、私だけ汗だくになっていたのを思い出しました。

成長した息子

それが、今回はどうでしょう。

「Rくーん」



「はーい！」

返事もはっきり。きちんとオモチャを片づけ、靴を履き、自分で診察室へ向かいます。

あれ、こんなにスムーズだったっけ。

先ほどの尿検査も上手にできたし、先生の指示に合わせてジャンプや片足立ちも難なくクリア。心音や目、耳のチェックも落ち着いて受けています。

正直、ホッとしていました。

「ラクになったなぁ。もう心配いらないよね」と、どこかで区切りをつけたくなっていたのかもしれません。