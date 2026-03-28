キル フェ ボンのあまりんタルト登場♡贅沢いちご尽くしの春限定スイーツ

春のご褒美スイーツにぴったりな、贅沢いちごタルトが「キル フェ ボン」から登場♡埼玉県のブランドいちご“あまりん”をふんだんに使用した特別な一品は、見た目の華やかさと濃厚な甘みが魅力です。素材の美味しさをシンプルに引き出したタルトは、この時期だけの限定販売。自分へのご褒美はもちろん、大切な人への手土産にもおすすめです。

あまりんの魅力を贅沢に堪能

“あまりん”は、埼玉県で開発されたブランドいちごで、際立つ甘さとジューシーな果肉が特長。コンテストで最高金賞を受賞するなど、その品質の高さでも注目を集めています。

本タルトでは、北田農園で丁寧に育てられた“あまりん”を使用し、1ホールに約35粒を贅沢に使用。ひと口ごとに広がる濃厚な甘みとみずみずしさをしっかりと感じられます。

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シンプルだからこそ際立つ美味しさ

バターの香り豊かなパイ生地に、なめらかなカスタードクリーム、そしてたっぷりの“あまりん”を重ねたシンプルな構成。余計な装飾を省くことで、いちご本来の甘さや風味を最大限に引き立てています。

鮮やかな赤色が映える美しいビジュアルは、特別な日を彩るデザートとしてもぴったりです♪

商品詳細＆販売情報

特選 埼玉県北田農園産 “あまりん”のタルト



価格：piece2,484円 / whole（25cm）24,840円

発売期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

発売店舗：青山／東京スカイツリータウン・ソラマチ店

※画像はイメージです

春だけの特別なタルトを楽しんで

旬のいちごの魅力を存分に味わえる、今だけの限定タルト。華やかな見た目と上品な甘さは、心ときめくひとときを演出してくれます♡

頑張った日のご褒美や大切な人との時間に、特別感あふれるスイーツを取り入れてみてはいかがでしょうか。春の訪れを感じながら、贅沢なひとときを楽しんでください。