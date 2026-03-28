【実話】夫が逮捕されて住む家がなくなる家族!?離婚を視野に入れてシンママになる覚悟をする妻【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は本作の34〜36話をお届けするとともに、作者のReina(@Reina770)さんに物件がなかなか見つからなかった当時の心境などについてもインタビューした。
夫のヤマトが逮捕されてから新しい物件を探しているが、なかなか見つからずに苦労する妻のレイナ。息子のリウ君とお風呂に入りながら、今後の生活費などのことを考えると落ち込んでしまう。
派遣会社にもかなり迷惑をかけていて、レイナは申し訳ないと感じていた。翌日担当者と初めて面会をすると、「いやぁ…やってくれましたね」「今回の件は派遣を紹介した私たちの会社の信用にも関わります」などと言われてしまう。
その後も「旦那さんのこと見てなかったんですか？」などと指摘をされ、レイナはひたすら「すみませんでした」と頭を下げて謝罪をする。
そこへ派遣先の支配人がやって来て、「レイナさんにはあと2ヶ月働いてもらいます」などと契約更新について話をする。その後支配人と2人になると、レイナは「ありがとうございました」などと感謝の気持ちを伝えた。
そして、支配人から会社で使っていない寮を貸してもらえることになり、レイナは家に帰って早速荷造りに取りかかる。ヤマトとは先日警察署で面会をしただけで、離婚したあとの生活など考えることが山ほどある…。
弁護士の牧さんからレイナのスマホに着信があり、申請していた保釈の審査が無事通ったことを知らされる。ヤマトを保釈できることがわかり喜ぶレイナだが、これから必要な書類などを提出する必要があり、まだまだ忙しくなりそうだ。日々育児にも追われながら、離婚を視野に入れて過ごすレイナであった。
――物件がなかなか見つからなかったとき、Reinaさんは今後の生活についてどう考えていましたか？
意地でも物件を見つける気持ちで動いていましたが、子どもがいる以上無茶はできなかったので、どうしてもダメだったら親に頭を下げて一度地元に戻るという選択を考えていました。
――牧さんから保釈申請の審査が通ったと聞いたとき、当時のお気持ちをお聞かせいただけますか？
今後の段取りがしっかり組めるので、やっと1つ道が見えてきたような気がしてまた頑張ろうと思えました。
果たして、家族はこれからどうなってしまうのだろうか…!?Reinaさんは本作以外にも、『0日婚』『出産レポ』などのエッセイ漫画も描いている。興味がある人はこの機会にぜひ読んでみて！
取材協力：Reina(@Reina770)
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