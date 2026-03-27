メジャーリーグの2026年シーズンがいよいよ幕を開けた。名門ドジャースは見事な勝利で白星発進を飾ったが、その歓喜の裏で、大谷翔平選手による驚きのリーダーシップが話題を呼んでいる。

【写真】60万円超！大谷がチームメイトに贈ったと思われる高級時計

SEIKOの最高級ライン『グランドセイコー』か

「大谷選手はこの開幕に合わせ、チームメイト全員に4,000ドル（約60万円）相当の腕時計をプレゼントしたそうです。

受け取ったミゲル・ロハスは、『ショウヘイから本当に素晴らしい時計をもらったよ。クラブハウスの仲間はみんな心から感謝している。この時計のことは一生忘れない。世界最高の選手が、2026年の3連覇に向けて贈ってくれたものだからね』と興奮気味に語りました。さらに注目を集めているのが、時計に添えられた小さなタグです。そこには『Let’s 3-Peat（3連覇しよう）』という力強い言葉が刻まれていたといいます」（スポーツ紙記者）

昨シーズンまでに2連覇を達成しているドジャースにとって、歴史的な3年連続ワールドシリーズ制覇は最大の目標。大谷選手自ら、形に残るギフトでチームの士気を最高潮に高めた格好だ。

「気になる時計の正体について、ファンサイト『DodgersBeat』などが報じたところによると、有力視されているのは大谷選手がアンバサダーを務めるSEIKOの最高級ライン『グランドセイコー』です。ドジャースのチームカラーである『ドジャーブルー』を彷彿とさせる深く美しい青色の文字盤が特徴的で、精密なメカニズムと気品を兼ね備えた、日本が世界に誇る逸品です」（同前）

ネットでは「自分のことには最低限しかお金を使わないけど、仲間や人助けには惜しみなくお金を使う」「粋な計らい」と絶賛の声が相次いでいる。最高のギフトで結束を固めたドジャース。大谷翔平の「3連覇」への挑戦は、これ以上ない形でスタートを切った。