元鉄工所勤務グラドル26歳、タイトな白トップス×スカート姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、27日までに自身のInstagramを更新。近影を披露した。
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
今回は「佐賀3Daysの思い出」と、佐賀を満喫する様子を複数枚にわたって投稿。自身の、タイトな白トップス×黒のロングスカート姿も収めた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が多数寄せられている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
今回は「佐賀3Daysの思い出」と、佐賀を満喫する様子を複数枚にわたって投稿。自身の、タイトな白トップス×黒のロングスカート姿も収めた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が多数寄せられている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）