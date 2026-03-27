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『Amazonとの裁判に負けてオワコン確定。ユーザー数も激減で立ち直り不可です【マイキー佐野 経済学】』という刺激的なタイトルが示すのは、単なる企業間の争いではない。実業家・マイキー佐野氏が提示するのは、2026年に向けて進行する購買体験そのものの変質である。



これまでのECは、検索し、比較し、選択するという一連の行動が前提だった。しかし現在は、そのプロセス自体をAIが代替する局面に入りつつある。ユーザーの意思決定から購入完了までを一括して処理するAIエージェントの登場により、従来の導線は根本から揺らぎ始めている。



その象徴的な事例として語られるのが、AmazonとPerplexityの対立である。後者の技術は、広告や推薦を介さず商品データのみを抽出し、購入まで完結させる設計となっている。この構造は、広告表示によって収益を生み出してきたAmazonのモデルと正面から衝突する。



実業家・マイキー佐野氏は、この点を極めて重要な論点として位置付ける。なぜなら、問題は単なる売上ではなく、顧客との接点そのものに及ぶからである。検索履歴や比較行動といったデータが蓄積されない状況は、パーソナライズや需要予測の精度低下に直結する可能性を持つ。



さらに、AIエージェントが介在することで、プラットフォームの設計思想も問われる。閉鎖的に全てを内包するのか、それとも外部との連携を前提とするのか。この対立は、Walmartとの戦略差としても顕在化している。



Amazonは自社内で体験を完結させる垂直統合を志向する。一方でWalmartは外部AIとの接続を前提とし、ユーザー接点を分散させる設計を採用する。この差異は、単なる方針の違いではなく、今後の主導権を左右する分岐点といえる。



また、両者の競争はソフトウェア領域に留まらない。計算資源や物流インフラといった基盤領域でも拡大しており、その規模は極めて大きい。特に通信環境や配送網の整備は、AI購買体験の前提条件を形成する要素として無視できない。



このような複合的な競争構造の中で示唆されるのは、消費者の行動が静かに変わり始めているという点である。アプリを開くという行為すら不要となり、AIとの対話が購買の起点となる可能性が浮上している。



一連の議論を通じて見えてくるのは、どの企業が優位に立つかではなく、どの構造が標準になるのかという問題である。その全体像と論点の細部については、動画内でより立体的に整理されている。