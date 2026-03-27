近鉄百貨店 <8244> [東証Ｓ] が3月27日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の52億円→66億円(前の期は51.4億円)に26.9％上方修正し、増益率が1.0％増→28.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の25.7億円→39.7億円(前年同期は33.2億円)に54.5％増額し、一転して19.3％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

「2025大阪・関西万博オフィシャルストア」が好調に推移したことや、免税売上が前回予想を上回り、売上高、営業利益及び経常利益が前回予想を上回る見通しとなりました。一方、減損損失が想定を上回り特別損失が増加しますものの、連結及び個別の当期純利益が前回予想を概ね上回る見通しとなりました。（注）上記の業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

