シャツのボタンが取れた！ 柏原明日架が前夜祭のファッションで見せたナイスリカバリー「オシャレさんは臨機応変」
今週の国内女子ツアー「アクサレディス」を中継するフジテレビゴルフが公式インスタグラムを更新。「ファッションチェック in 前夜祭」として柏原明日架へのインタビュー動画を投稿した。
【動画】ハプニングがあったとは思えない、お洒落な柏原明日架のファッション
細かいプリーツの入った黒いシャツとパンツを颯爽と着こなして登場した柏原は、カメラの前でクルリと一回転。今日のファッションのポイントについては「（シャツを）着ようと思ったら、真ん中のボタンが取れていて『まずい、まずい』ってなって、上の2個のボタンも取ってゴマかしました」と意外なエピソードを明かした。また2013年の第1回大会以来、宮崎県で開催されてきた本大会の目標について、宮崎市出身の柏原は「地元勢の優勝はひなちゃん（山内日菜子）だけなので、2人目になれるように頑張ります」と語り、にこやかにカメラに手を振っていた。大会初日は宮崎市出身の菅楓華と、熊本県玉名市出身の荒木優奈と同組。3人は宮崎市にある日章学園高校の卒業生だ。さらに本大会には大山志保、永峰咲希、青木香奈子らも宮崎県出身選手として参戦している。はたして地元勢の躍進を見ることはできるのだろうか？この投稿を見たファンからは「凄く素敵です」「オシャレさんは臨機応変、ファッションにしちゃうんですね」「頑張れ！明日架プロ〜」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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